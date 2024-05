U Cluj rămâne fără 11 jucători în această vară! Marele semn de întrebare, după ratarea calificării în Conference League - Antena Sport

U Cluj rămâne fără 11 jucători în această vară! Marele semn de întrebare, după ratarea calificării în Conference League Ioan Ovidiu Sabău, în timpul unui meci / Profimedia U Cluj rămâne fără 11 jucători în această vară. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a pierdut barajul pentru preliminariile Conference League, cu Universitatea Craiova. Formaţia lui Constantin Gâlcă s-a impus la loviturile de departajare, după un meci nebun. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După această înfrângere, cel puţin 11 jucători îşi încheie socotelile cu „şepcile roşii”. U Cluj rămâne fără 11 jucători în această vară! Marele semn de întrebare, după ratarea calificării în Conference League Iliev, Piţian şi Daniel Popa se numără printre primii plecaţi de la U Cluj, în timp ce Roguljic, Pănoiu şi Marco Rus sunt la final de împrumut la formaţia clujeană. Gabriel Simion îşi încheie contranctul, în timp ce jucători precum Filip Ilie, Tescan, Petelu şi Doukoure nu vor mai continua la echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, potrivit sport.ro. În ceea ce îl priveşte pe Alex Chipciu, viitorul acestuia se află sub semnul întrebării. Veteranul „şepcilor roşii” este dorit de Gigi Becali la FCSB. Reclamă

Reclamă 4

Ovidiu Sabău anunţă revoluţia la U Cluj după ratarea Conference League

Ovidiu Sabău anunţă revoluţia la U Cluj după ratarea Conference League. Ardelenii au pierdut la penalty-uri prezenţa în Europa, împotriva Universităţii Craiova. Vor pleca mai mulţi jucători, anunţă Sabău.

„Din păcate, am fost din nou acolo, e a doua oară când ratăm la penalty-uri şi nu mergem mai departe. E dezamăgire mare, toţi sunt foarte afectaţi. Aveam posibilitatea să facem istorie, era important pentru viitorul acestui club, pentru viitorul nostru.

Efectiv nu am vrut să privesc penalty-urile. În unele momente, am avut un sezon bun. Am fost la un pas de play-off. Am ratat fără să avem un joc spectaculos. Cu Voluntari am ratat o ocazie imensă. Cu multe momente bune, frumoase, dar şi cu momente mai puţin plăcute.

Reclamă 4 / 0/3

La cald, nu vreau să iau decizii. Mâine vom avea o discuţie, vom decide cine va rămâne şi cine va pleca. Trebuie să fim atenţi, fără sentimente, emoţional. Pentru mine, este un eşec. E un obiectiv ratat. Eu sunt foarte dezamăgit”, a spus Sabău, citat de digisport.ro.

Cine va câştiga Roland Garros 2024? Carlos Alcaraz Novak Djokovic Jannik Sinner Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...