UEFA, anunț uriaș pentru FCSB, Corvinul, CFR Cluj și Universitatea Craiova! A fost aprobată schimbarea așteptată de toată lumea - Antena Sport

De asemenea, UEFA a informat cluburile participante în competiţiile europene despre cerinţele minime în ceea ce priveşte transmisiunea live. Pentru aceasta trebuie să se folosească cel puţin 6 camere, iar rezoluţia minimă va fi de 1080i50.

Cei de la Corvinul au pregătit o fotografie specială pentru a celebra licenţa UEFA pe care au primit-o pentru participarea în cupele europene.

„UEFA Europa League, here we come! Un oraș, o comunitate, o echipă!”, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al Corvinului.

Corvinul Hunedoara a câştigat, la loviturile de departajare, Cupa României, în finala cu Oţelul. Ea avea nevoie de licenţa UEFA pentru a participa în Europa League.

„Joi, 23 mai, UEFA a comunicat Federației Române de Fotbal decizia cu privire la solicitarea clubului Corvinul 1921 Hunedoara de acordare a licenței de participare în competițiile europene.