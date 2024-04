Unde a fost surprins Vlad Chiricheș, imediat după Farul - FCSB! Fundașul roș-albaștrilor a luat pe toată lumea prin surprindere - Antena Sport

„A fost un meci greu, un meci disputat. Am suferit puțin, au avut o posesie foarte bună. Au pus în practică un joc bun, combinativ, care ne-a pus probleme. A trebuit să suferim, dar cred că momentele acestea sunt importante. Arată că echipa are caracter, are forță!

Adi a lovit mingea bine și a intreat în poartă. E important să dăm goluri și din faze fixe, sunt detalii care schimbă meciurile.

A fost un moment frumos pentru mine. Mă bucur că am revenit. Am dus cu bine cele 90 de minute. E important că mă simt bine și sper să continui, să încerc să îmi ajut echipa să câștige campionatul.

Cred că e mult spus antrenorul din teren, încerc să îmi ajut echipa prin experiența mea, prin lucrurile pe care le-am dobândit atunci când am jucat în afară. Sper să îmi aduc aportul la următoarele meciuri din playoff.

Ne așteaptă un meci greu cu Craiova, un meci important. E clar că va fi o luptă acerbă pentru victorie. Sperăm să ieșim noi învingători și să ne distanțăm foarte mult.

Nu e un lucru bun pentru un jucător tânăr, să fie schimbat așa devreme. Am trăit și eu momente de genul ăsta. Știu că e greu, e frustrant! Sper să aibă încredere în el, să nu cedeze și să continue să se antreneze bine. O să îi vină din nou șansa”, a spus Vlad Chiricheș, la digisport.ro.