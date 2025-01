"V-aţi uitat la meciul FCSB-ului?" Marius Şumudică a răspuns fără să stea pe gânduri. Verdict ferm despre echipa lui Gigi Becali - Antena Sport

Marius Şumudică a prefațat duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova, în conferința de presă susținuta vineri în Giuleşti. Întrebat dacă s-a uitat la meciul dintre Qarabag şi FCSB, unde campioana României a câștigat cu 3-2, antrenorul giuleştenilor nu a ezitat să răspundă.

Întrebat de jurnaliști dacă s-a uitat la ultimul meci al celor de la FCSB din Europa League, Şumi a dat imediat răspunsul. Antrenorul giuleştenilor a mărturisit că a urmărit partida, însă a precizat că nu este neapărat de acord cu cei care au criticat jocul roș-albaștrilor. Şumudică a dezvăluit că victoria este tot ceea ce contează, ținând să-i felicite pe fotbaliștii de la FCSB.

„V-ați uitat la Qarabag – FCSB?” Marius Şumudică a dat răspunsul fără ezitare

Cu toate acestea, Marius Şumudică a susținut că FCSB este o echipă care nu-l interesează.

„(Meciul de aseară l-aţi văzut? V-aţi uitat la Qarabag – FCSB?) Da, am văzut meciul. Au câștigat, nu mai contează… am văzut fel de fel de comentarii pe la televizor, în ziare. Recunosc că citesc și am văzut că au fost dominați. Toată lumea spune că n-au legat nu știu câte pase. Nu mai contează. Dacă ai luat 3 puncte, asta contează. Îi felicit. Mai departe este problema lor. Nu mă interesează și nu stau să discut despre FCSB.

M-am uitat la meci pentru că îmi place fotbalul. Nu comentez eu dacă meritau sau nu să câștige. E treaba lor. Este o echipă care nu mă interesează”, a declarat Marius Șumudică, în conferința de presă.