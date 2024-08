Variantă incredibilă, din Liga 1, pentru Olimpiu Moruţan şi Alex Cicâldău: "Sunt reale aceste discuţii" - Antena Sport

Variantă incredibilă, din Liga 1, pentru Olimpiu Moruţan şi Alex Cicâldău: "Sunt reale aceste discuţii" Olimpiu Moruţan intră în locul lui Alex Cicâldău, în timpul unui meci al celor de la Galatasaray / Profimedia A apărut o variantă incredibilă, din Liga 1, pentru Olimpiu Moruţan şi Alex Cicâldău. Cei doi jucători care aparţin de Galatasaray sunt doriţi de o formaţie de primă ligă din România. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Petrolul Ploieşti a confirmat discuţiile cu formaţia din Turcia pentru cei doi internaţionali români. Chiar vicepreşedintele Cristain Fogarassy a vorbit despre această variantă. Variantă incredibilă, din Liga 1, pentru Olimpiu Moruţan şi Alex Cicâldău: „Sunt reale aceste discuţii” Cu toate acestea, oficialul „lupilor galbeni” este conştient că va fi foarte greu să îi convingă pe cei doi fotbalişti, chiar dacă Petrolul se va înţelege cu Galatasaray. „Sunt reale aceste discuții, dar, la modul realist, sunt șanse puține de concretizare. Chiar dacă am ajunge la un acord cu Galata pentru a suporta împreună salariile, jucătorii ar fi probabil mai dificil de convins. Asta în contextul în care presupun că au și alte variante pe masă. Suntem deocamdată la începutul unui proiect ambițios. Petrolul e un club cu istorie, magnetic, dar probabil că mai avem nevoie de un an de zile pentru a spori gradul de atractivitate pentru fotbaliști de nivelul lui Cicâldău și Moruțan, oameni de echipă națională. Vom vedea însă ce se va mai întâmpla zilele următoare”, a declarat Cristian Fogarassy, potrivit gsp.ro. Reclamă

„Am întâlnit o echipă puternică. An de an se bat acolo sus, la primele locuri. O echipă cu calitate de la mijloc în sus. Un meci greu, chiar dacă ei au venit după un meci de Europa. De ce nu, pot să zic, puteam să câştigăm. Am avut câteva şuturi, puteam să luăm toate cele 3 puncte. Una peste alta suntem mulţumiţi.

n.r: E o altă energie la Petrolul?) Da, spre bucuria noastră lucrurile încep să se aşeze uşor-uşor. Ne bucurăm şi sperăm şi noi să ne revenim pe teren, să adunăm punct cu punct.

(n.r: Unii oameni v-au judecat prea uşor după înfrângerea cu Petrolul?) E presiune şi la Petrolul, ca la toate echipele de tradiţie. Se aniversează 100 de ani de existenţă a clubului, e normal. (n.r: de pierderi) Erau doi jucători importanţi, mai ales Ţicu e un jucător foarte important pentru noi. Îmi pare foarte rău pentru el, îl aşteptăm alături de noi. Face parte din familia Petrolului. Sper că vor mai veni câţiva jucători pentru că ne trebuie fotbalişti competitivi, să ne batem la play-off”, a declarat Gicu Grozav pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Petrolul 0-0.