Verdictul specialistului în cazul fazelor controversate din FCSB - Farul 1-1: "M-am uitat şi mă minunez" - Antena Sport

„Un meci muncit, greu. Echipele se cunosc bine între ele. Noi am făcut un meci bun, păcat că nu am câștigat meciul. Acel gol anulat este imposibil! Liniile sunt trase prost! Mă simt nemulțumit. Chiar dacă am regalat pe final, puteam câștiga!

La penalty i-a dat în cap, în opinia mea este penalty. Din păcate vom avea și jucători suspendați. Se fluieră destul de ușor la noi. Foarte multe întreruperi, fragmentări. Ar putea fi lăsat jocul mult mai liber. Dar de teamă arbitrii fluieră aproape orice.

VAR-ul pe care îl avem nu este ceea ce trebuie. Avem prea puține camere, mult prea puține unghiuri. Liniile au un centimetru pe ecran. E greu să iei decizii la noi. VAR-ul nu ne ajută prea mult, mai mult ne încurcă.

VAR-ul nu ajută arbitrajul, sunt decizii greșite, eronate. Avem un VAR mai ieftin, poate din cauza aceasta avem problemele pe care le avem acum. Era destul de supărat Gică Hagi. A vrut să câștige, de ziua lui. Avea toate șansele. Am întâlnit echipa de pe primul loc și nu ne-a fost superioară”, a spus Ciprian Marica.