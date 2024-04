Victor Becali a anunţat când se va retrage Gigi Becali din fotbal: "Atunci va renunţa, doar nu o să bage toţi banii!" - Antena Sport

L-a dat pe Andrei Cordea în Arabia Saudită, la Al-Tai, pentru 1,32 de milioane de euro, dar a încasat în 2023 doar 400.000 de euro din acea sumă. Aceasta a fost, de altfel, singura sumă încasată în 2023 pentru clubul lui Gigi Becali din transferuri.

Chiar şi aşa, Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, l-a lăudat pe Gigi Becali pentru cum conduce clubul.

„Dacă acum s-ar trage linie și mi-ar cere cineva să declar care e managerul anului în România, aș spune că acela este Gigi Becali. Am văzut cheltuielile care s-au publicat acum. Candidatele la titlu au cheltuit fiecare în jur de 14 milioane de euro. CFR Cluj, Universitatea Craiova au cheltuit anul trecut în jur de 14 milioane de euro.

Cheltuielile FCSB-ului sunt de 16 milioane. Asta ce înseamnă? Că Gigi Becali a cheltuit cu două milioane în plus, dar valoarea loturilor înseamnă cam jumătate. Deci CFR și U Craiova au o medie de 7-8 sute de mii de jucător, în timp ce FCSB are cam 1,3 milioane. Ce înseamnă asta? Că tu, FCSB, cu numai două milioane în plus, adică cu 15% în plus, ți-ai făcut o valoare de lot de 50%.

Asta înseamnă un management bun. Ai știut ce jucători să aduci, astfel încât cu bani puțini să faci valoare de lot mai bun”, a declarat Andrei Vochin pentru fanatik.ro.