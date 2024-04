"Gigi Becali, managerul sezonului" Declaraţie surprinzătoare a unui oficial FRF despre patronul FCSB-ului! - Antena Sport

Reclamă

Cheltuielile FCSB-ului sunt de 16 milioane. Asta ce înseamnă? Că Gigi Becali a cheltuit cu două milioane în plus, dar valoarea loturilor înseamnă cam jumătate. Deci CFR și U Craiova au o medie de 7-8 sute de mii de jucător, în timp ce FCSB are cam 1,3 milioane. Ce înseamnă asta? Că tu, FCSB, cu numai două milioane în plus, adică cu 15% în plus, ți-ai făcut o valoare de lot de 50%.

Asta înseamnă un management bun. Ai știut ce jucători să aduci, astfel încât cu bani puțini să faci valoare de lot mai bun”, a declarat Andrei Vochin pentru fanatik.ro.

Reclamă

Andrei Vochin consideră că antrenorul anului în Liga 1 e Dorinel Munteanu

După ce a promovat cu Oţelul în acest sezon în Liga 1, Dorinel Munteanu pare să reuşească să îi menţină pe gălăţeni în prima ligă.

Oţelul e pe locul 4 în play-out, cu 23 de puncte. Echipa aflată pe primul loc de baraj, Poli Iaşi, e la 6 puncte în spatele Oţelului.

„Singura echipă care este într-o discrepanță între valoarea lotului și poziția în clasament și la care mai adăugăm acum și performanța din Cupa României, e Oțelul Galați.

Reclamă 4 / 0/3

Ceea ce mă face pe mine să spun în momentul ăsta că dacă e un antrenor outstanding, excepțional, acela este Dorinel Munteanu. E singurul antrenor care a făcut un lucru excepțional. Cu lotul pe care îl are la dispoziție să se afle pe o astfel de poziție. Dacă acum s-ar trage linie, aș spune că antrenorul anului în România e Dorinel Munteanu”, a mai susţinut Andrei Vochin pentru sursa citată. Gigi Becali, reacţie dură după ce a fost suspendat 6 luni din fotbal: „Bă, nebunule, e opinia mea”! A comis un nou derapaj sexist Gigi Becali a avut o reacţie dură după ce a fost suspendat 6 luni din fotbal. Patronul FCSB-ului i-a criticat pe cei care l-au suspendat. Patronul FCSB-ului a avut un nou derapaj sexist. Becali a anunţat că va contesta amenda pe care a primit-o, de 50.000 de lei. ”(n.r.: Ce părere aveţi de suspendarea asta de 6 luni?) Cine, pentru ce a făcut? Ei pot să dea un miliard de asta. Eu sunt obişnuit. Care e treaba? Pot să facă ei ce vor ei. Ce a făcut Dumnezeu a făcut, aşa a făcut şi aşa voi spune chiar cu preţul vieţii. Se plimbă femeile printre bărbaţi la fotbal? Aia e opinia mea, nebunule. „Ei au mintea întunecată” Ei nu-şi dau seama, au mintea întunecată. Cine eşti tu să judeci opinia unui om. Dar nu e opinie, e opinia lui Hristos şi a sfinţilor. Reclamă

E curentul dracilor. Eşti judecat, n-ai voie, ‘uite, dom’le, ai jignit’. N-am voie să spun sentimentele? Cine sunt ei până la urmă? Sunt ca frunza în vânt, au mintea întunecată.

Nu mă afectează pe mine, nu mă interesează, dar ca chestiune, cum să judeci o părere. Tu spui ‘nu ai voie să ai părerea’. Trebuie să fie obligatoriu să am părerea ta. Nu e o jignire, o ofensă, e o părere.

Când spun că aleargă femeia printre bărbaţi, cum să fie aşa ceva. Doamne ferească-ne!

Sunt cu doi preoţi, cum să alerge femeia cu „ţâţele” în vânt. Ce e aia, femeie între bărbaţi amestecată?

Pentru ce nu se duce femeia să arbitreze la femei, iar bărbaţii să arbitreze la bărbaţi. Nu e mai bine aşa?”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

Se întoarce Dan Petrescu la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...