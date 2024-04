Victor Piţurcă i-a "făcut" echipa lui Cosmin Olăroiu, în 2006. Detalii spectaculoase ale fostului selecţioner - Antena Sport

Mi-a plăcut cariera de jucător. Nici nu se pune problema. Ca antrenor n-am obţinut mare lucru. Ca antrenor, campionate, să câştigi Liga Campionilor, un campionat european. Sau să laşi în urma ta ceva. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt mândru.

Eu am muncit cu echipele la care am fost. Dacă iau Steaua (n.r. FCSB) cu care Oli a ajuns în semifinale, cu mulţi dintre jucătorii care au jucat atunci eu am muncit vreo patru ani şi ceva cu ei. Era greu să ajungă fotbalişti mari Rădoi, Neşu, Paraschiv. Cu ei am muncit ani de zile.

La noi, în România, din păcate, nu se mai munceşte astăzi. Se vine o oră şi se pleacă de la stadion. Ăsta e şi motivul pentru care mulţi jucători talentaţi de la noi se pierd sau merg în străinătate şi nu pot să dea randament. Nu se pot lupta. La noi, jucătorii care vin de la juniori sunt neinstruiţi, nepregătiţi fizic, psihic.

Eu cred că un antrenor bun la un club trebuie să munceasc doi-trei ani pe rupte cu ei. Altfel, rămânem tot la nivelul la care suntem”, a spus Piţurcă, citat de orangesport.ro.

