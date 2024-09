Viorel Moldovan, reacţie tranşantă după ce s-a spus că Rapid plăteşte o primă de instalare de 800.000 de euro! - Antena Sport

Viorel Moldovan a avut o reacţie tranşantă după ce s-a spus că Rapid plăteşte o primă de instalare de 800.000 de euro! Suma uriaşă s-a vehiculat în contextul transferului lui Aaron Boupendza (28 de ani) la Rapid.

Atacantul gabonez valorează 5 milioane de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.com. Rapid îl aşteaptă pe atacant la Bucureşti pentru a semna cu alb-vişiniii. Transferul lui Boupendza a generat un scandal uriaş. Echipa egipteană Zamalek a avertizat-o pe Rapid cu o plângere la FIFA în acest caz.

Viorel Moldovan, reacţie tranşantă după ce s-a spus că Rapid plăteşte o primă de instalare de 800.000 de euro!

”Am observat că în ultima vreme ajung în spațiul public sume exagerate în legătură cu transferurile realizate de club. Aceste zvonuri creează impresia unei inconștiențe financiare la Rapid, ceea ce este complet neadevărat.

Dacă în ultima vreme am auzit despre sume de 1,5 milioane pentru rezilieri de contracte, acum aflăm că am oferit 800.000 de euro la semnătură. Ne-ar fi plăcut, dar nu suntem acolo încă.

Rapid plătește bine, fondul de salarii e cu siguranță între primele trei din campionat, dar în niciun caz nu abuzăm de astfel de plăți extravagante.