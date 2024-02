Zeljko Kopic, criză de nervi după ce Dinamo a pierdut cu FCU Craiova şi e pe ultimul loc în Liga 1! Cum a putut fi surprins - Antena Sport

Reclamă

„În primul rând, sunt dezamăgit de prestația din prima repriză. Credeam că am făcut un pas în față, dar azi ne-am dat doi înapoi. N-am fost agresivi, cum am stabilit. N-am luptat pentru mingea a doua, am stat departe de adversari. Am primit un gol, ne-am creat și noi câteva ocazii.

În repriza secundă, Lucas a avut ceva probleme. Am schimbat totul, am încercat să dominăm partida. Nu am avut nici noroc în câteva faze, Gregorio a lovit bara. Dar n-a fost un meci reușit. Am încercat, însă e un moment dificil pentru noi.

După meciul cu Rapid, la antrenamente, am simțit că ne putem ridica nivelul. Apoi am intrat pe teren și am văzut altceva. Avem nevoie de stabilitate mentală, trebuie să facem ce stabilim. Cam asta e”, a fost discursul pe care l-a avut Kopic la interviul de după meci.

Dennis Politic s-a prăbușit emoțional după FCU Craiova – Dinamo 2-1

Marcatorul singurului gol al „câinilor” a menționat faptul că Dinamo încă nu este la un nivel înalt și că este dezamăgit de faptul că echipa sa nu a obținut nici măcar un punct din acest meci. De asemenea, atacantul a spus că jucătorii trebuie să lase capul în jos și să se gândească la următorul meci.

„Suntem foarte supăraţi, foarte dezamăgiţi. Nu ştiu ce să mai spus, mergem mai departe. Ne pare rău pentru fanii noştri, pe care i-am dezamăgit.

Dacă nu era offside şi făceam 1-1 cu Goncalo, poate era alt meci. Aia e, nu s-a pus. Au avut ocazii mai multe decât noi, și noi am avut, dar au fost mai buni. Au făcut un joc mai bun. Încă nu suntem ceea ce trebuie. E foarte rău, nu avem ce să mai spunem, trebuia să câștigăm. Asta a fost din păcate. Știam că Bauza este un jucător bun, bravo lui, dar trebuie să ne concentrăm pe noi. Fanii sunt dezamăgiți, nu am obținut nici măcar un punct în seara asta. Trebuie să lăsăm capul în jos și să mergem înainte. O luăm de la meci la meci, încercăm să obținem cât mai multe puncte”, a spus Dennis Politic pentru digisport.ro după FCU Craiova – Dinamo 2-1. Juan Bauza a înscris golul campionatului! Juan Bauza a înscris golul campionatului în meciul FCU Craiova – Dinamo 2-1! În minutul 52 al meciului, argentinianul a reuşit un gol cum rar vezi pe terenul de fotbal. Bauza a făcut un meci mare cu Dinamo. Argentinianul s-a distrat cu apărarea lui Dinamo, trecând de nenumărate ori de jucătorii antrenaţi de croatul Zeljko Kopic. Bahassa a deschis scorul în minutul 13, cu un şut perfect, iar Bauza a majorat avantajul oltenilor cu golul de zile mari din minutul 52. Reclamă

La doar câteva minute după golul de generic, argentinianul a creat iar pericol, pasându-i lui Bahassa, care nu a reuşit să realizeze „dubla”.

