Zeljko Kopic nu şi-a pierdut speranţa, după Dinamo - Rapid 1-2: "Sunt optimist cu un motiv". Ce l-a dezamăgit pe Arena Naţională - Antena Sport

Reclamă

„Foarte trist. Nu îmi place să vorbesc despre noroc. Jocul nostru a fost bun până în ultimii 20 de metri. Acolo am luat decizii greşite. Dacă nu marchezi din astfel de ocazii, întotdeauna meciul poate merge în ambele direcţii.

Simt mai bine jucătorii, le apreciez efortul, dar avem nevoie de victorii. Trebuie să fim mai buni în ultimii 20-25 de metri.

Reclamă

Am avut prea multe ocazii, am atac spaţiile, am avut multe centrări, situaţii de unu la unu, dar ne-a lipsit ceva. Acest ceva a făcut diferenţa.

Îmi pare rău pentru fani, ne-au dat multă energie. E greu, dar trebuie să mergem mai departe. Am fost satisfăcut după meciul cu Petrolul, dar astăzi e altă poveste. E greu să te bucuri de lucrurile bune pe care le vezi dacă nu iei cele trei puncte. Sunt optimist, dar sunt optimist cu un motiv”, a declarat Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Hakim Abdallah, călcâi de senzaţie în Dinamo – Rapid!

Hakim Abdallah a stabilit scorul primei reprize a derby-ului de pe Arena Naţională dintre Dinamo şi Rapid. Jayson Papeau a deschis scorul în minutul 44, dar nu a fost suficient pentru ca oamenii lui Cristiano Bergodi să intre în avantaj la pauză.

Reclamă 4 / 0/3

În prelungirile primei reprize, Hakim Abdallah a reuşit să devieze şutul lui Ilic din afara careului. Atacantul din Madagascar a marcat cu o execuţie de senzaţie, şutul lui Ilic fiind deviat cu călcâiul în poarta lui Aioani. Acesta a fost primul gol primit de noul portar al giuleştenilor, care s-a transferat în această săptămână de la campioana Farul Constanţa. Abdullah a marcat al treilea gol în tricoul „câinilor”. Până acum, el a mai marcat în remiza cu CFR Cluj de pe Arena Naţională, scor 1-1, dar şi în victoria de pe terenul lui FC Botoşani din luna decembrie, scor 0-2.

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...