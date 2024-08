Zeljko Kopic, încântat după Poli Iaşi - Dinamo: "Sunt foarte mulţumit". Ce a spus despre cei doi accidentaţi - Antena Sport

Zeljko Kopic a fost încântat după Poli Iaşi – Dinamo. „Câinii” au încheiat la egalitate partida de la Iaşi. Dinamo a început foarte bine jocul, cu un penalty primit în secunda 20. Selmani a transformat, dar ieşenii au întors scorul până la pauză, graţie şutului superb al lui Bordeianu şi golului marcat de Samayoa. Dinamo a obţinut în cele din urmă un punct după ce Todorski şi-a trimis în proprie poartă balonul în minutul 57.

La finalul partidei de la Iaşi, Zeljko Kopic a fost foarte încântat de prestaţia jucătorilor săi din repriza secundă. Antrenorul croat a apreciat în principal din punct de vedere mental cum au revenit jucătorii săi de la cabine, după ce Poli Iaşi întorsese scorul şi marcase al doilea gol înainte de pauză.

Zeljko Kopic, încântat după Poli Iaşi – Dinamo: „Sunt foarte mulţumit”. Ce l-a impresionat pe croat

„Cred că a fost un meci foarte bun. Am început foarte bine. Adversarul a devenit apoi mai agresiv, de aceea au avut ocazii la poarta noastră. Au marcat un gol fantastic şi după a fost o greşeală a noastră. Sunt foarte mulţumit de a doua repriză, nu le-am dat şanse pe tranziţie şi cred că am fost echipa mai aproape de victorie.

Am avut momente cu posesie la mijlocul terenului şi am ajuns în a treia treime. A doua repriză, din punct de vedere mental, a fost foarte bună. Am avut şi greşeli, dar a fost greu fără Hakim şi Dennis.

(n.r. accidentările lui Abdallah şi Politic) Trebuie să vedem, pentru moment nu pot să spun nimic. O să vedem după testele medicale.