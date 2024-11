Zeljko Kopic vrea mai multe goluri după Petrolul - Dinamo 0-1: "Acolo e vorba şi de inspiraţia jucătorilor" - Antena Sport

Zeljko Kopic este mulţumit de jocul lui Dinamo după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti. „Câinii” au urcat pe podium în Liga 1 şi au egalat-o pe CFR Cluj în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astrit Selmani, jucător care va fi suspendat etapa viitoare după cartonaşul galben încasat în urma conflictului cu Huja, a marcat unicul gol al partidei în minutul 31.

Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: „Vom încerca să ne menţinem”

Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, este mulţumit de modul în care echipa sa a controlat jocul de pe Ilie Oană, dar se aşteaptă la mai multe goluri de la jucătorii săi, raportat la numărul de ocazii pe care „câinii” le-au avut. De asemene, croatul a anunţat că Dinamo va face tot posibilul să se menţină pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat:

„Cred că am jucat foarte bine. Am deţinut controlul meciului, am avut ocazii şi nu i-am dat ocazia adversarului să fie periculos. Trebuie să dăm mai multe goluri la câte ocazii avem. Astăzi am fost foarte buni și mai departe de ultimii 25-30 de metri. Acolo e vorba și de inspirația jucătorilor.

Spiritul e bun, atmosfera e bună. Selmani se antrenează bine, la fel ca ceilalţi jucători. După accidentări (n.r. despre Abdallah), fiecare jucător are nevoie de puţin timp pentru a reintra în ritm. Sper ca la meciul următor să revină.