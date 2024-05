Câţi bani cere în instanţă Florin Talpan în procesul pe care l-a deschis împotriva clubului CSA Steaua şi Ministerului Apărării! - Antena Sport

„Fără falsă modestie, trebuie să mi se recunoască munca deosebită și efortul depus pentru a câștiga aceste dosar și din care am ieșit epuizat fizic și moral.

Am muncit singur ani buni la acest dosar, fără ajutorul nimănui din club. Din contră, în zilele în care am termene planificate la instanțe și trebuia să fiu prezent, comandanții Clubului Sportiv al Armatei Steaua numeau comisii să mă sancționeze să nu ajung la termen.

Reclamă

Acum ies în presă și își asumă meritele muncii mele afirmând că a venit în sfârșit ziua dreptății pentru Steaua? Este ridicol. Nu mai spun că am fost sancționat pentru că am trimis notificări către FRF. Mi s-a luat din salariu deși am avut merite excepționale. Eu m-am luptat foarte mult pentru acest club și am făcut toate demersurile posibile pentru a-l apăra”, a declarat Florin Talpan pentru sursa citată.

CSA Steaua a anunţat primul transfer pentru noul sezon din Liga 2

CSA Steaua a anunţat primul transfer pentru noul sezon din Liga 2. „Militarii” au adus un fundaş central în vârstă de 27 de ani, care tocmai retrogradase cu Unirea Dej în liga a 3-a.

Daniel Opriţa a luat o decizie surprinzătoare şi l-a adus pe Mihai Kereki. Este al doilea jucător pe care îl va avea la dispoziţie antrenorul roş-albaştrilor, după Bogdan Chipirliu. Numai golgheterul lui CSA mai avea contract valabil, după ultima etapă din ediţia de campionat care tocmai s-a încheiat.

Reclamă 4 / 0/3

”Mihai Kereki, primul transfer pentru noul sezon! Formația roș-albastră a perfectat azi primul transfer pentru sezonul 2024-2025 al Ligii a II-a: Mihai Kereki. În vârstă de 27 de ani, Mihai joacă în poziția de fundaș central, are 1,91 m înălțime. A venit în Ghencea de la Unirea Dej, formație pentru care a evoluat în 20 de partide în sezonul recent încheiat. Steaua București se va reuni pe 17 iunie pentru a pregăti participarea în sezonul 2024-2025. Mult succes în Ghencea, Mihai!”, au anunţat cei de la CSA Steaua pe contul oficial de Facebook. Talpan e sceptic în privinţa şanselor clubului CSA Steaua de a primi dreptul juridic de a evolua în Liga 1! Fără drept de promovare, CSA Steaua a ratat calificarea în play-off-ul din Liga 2 în această ediţie de campionat. Florin Talpan se teme că situaţia va rămâne neschimbată şi în sezonul viitor. „În acest moment, șansele sunt minime ca echipa să primească drept de promovare. Nu sunt comandant acolo, dacă aș fi aș avea alte soluții, nu am ce să fac. Orice asociere la ora actuală este exclusă pentru că se poate ajunge la ce s-a întâmplat în 1998. După ce Steaua a ajuns în Liga 2 am făcut tot felul demersuri pentru a modifica Legea Sportului și pentru a putea promova. Mai am și alte soluții, dar nu vreau să le spun public pentru că sunt oameni în minister care îmi fură ideile”, a spus Florin Talpan, la primasport.ro. Reclamă

Care este cel mai bun antrenor al momentului în fotbalul mondial? Pep Guardiola Jurgen Klopp Carlo Ancelotti Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...