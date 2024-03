CSA Steaua, în negocieri pentru obținerea dreptului de promovare! Conducerea a făcut anunțul care le dă speranțe fanilor - Antena Sport

Adi Popa, cu lacrimi în ochi după revenirea la CSA Steaua

Adi Popa, cu lacrimi în ochi după revenirea la CSA Steaua. „Motoreta” a transmis un mesaj care îi va impresiona pe suporterii echipei militare.

Adi Popa s-a întors la CSA Steaua pentru a ajuta echipa la meciurile din playout-ul Ligii secunde. Acesta a semnat cu echipa lui Daniel Oprița până în vară, cu opțiunea de prelungire.

Pentru Adi Popa, primul meci de la revenirea la CSA Steaua a fost împotriva celor de la CS Tunari, care s-a încheiat cu victoria „militarilor”, scor 2-1.

„M-am întors. Când am plecat am plecat absolut bine, nu m-am certat cu nimeni. Vreau să mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare minut de pe terenul de joc. Să ajut juniorii, să îi îndrum, având în vedere experiența mea.

Dacă va fi nevoie să îmi pun toate cunoștințele în slujba clubului, pentru promovare, atunci o voi face.

Eu am preferat să nu am echipă după plecare, m-am dedicat familiei, o să am o fetiță. Am aranjat cununia, botezul, nașterea. Am stat acasă să mă dedic 100%.

Sunt copleșit de emoții, mi se pare normal, e ceva uimitor! Am mai avut și alte discuții, nu s-a concretizat nimic. Nu am vrut să plec în orice condiții afară.