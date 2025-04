"Am avut noroc!" Jude Bellingham, reacţie categorică după eşecul lui Real Madrid cu Arsenal. Ce a spus despre meciul retur - Antena Sport

„Nu am fost ce trebuia, iar Arsenal a fost foarte bună. Două dintre goluri sunt lovituri libere foarte bune, dar, să fiu sincer, ar fi putut marcat mult mai mult, am avut noroc. Există și manșa a doua, vom avea nevoie de ceva incredibil de special.

Nu se știe niciodată, dar nu pot ieși și spune că vom renunța, nu este în natura clubului și mentalitatea pe care ți-o insuflă. Cele două lovituri libere sunt două dovezi de calitate individuală. Dacă nu ar fi marcat din ele, ei au avut o serie de ocazii și am fost pedepsiți oricum.

Am avut o șansă, dar în aceste jocuri trebuie să creezi mai mult. Foarte rar vii aici, înscrii un gol și treci. Pur și simplu nu am făcut suficient, am ajuns la ultima treime de mai multe ori, dar ei au reacționat bine și nu am făcut suficient cu mingea.

Suntem încă în viață, mai avem 90 de minute”, a declarat Jude Bellingham, conform dailymail.co.uk.