Carlo Ancelotti, după Real Madrid - Atletico Madrid 2-1: "Imaginați-vă cum ar putea fi miercuri" - Antena Sport

Carlo Ancelotti a făcut analiza meciului Real Madrid – Atletico Madrid 2-1, din turul optimilor Ligii Campionilor. Antrenorul „galacticilor” e conştient că echipa sa va avea parte de o misiune infernală în returul de miercurea viitoare.

Meciul de pe Santiago Bernabeu a fost unul extrem de echilibrat, decis de trei goluri superbe, înscrise de Rodrygo, Diaz, respectiv Alvarez. Reuşita lui Diaz a venit într-o perioadă în care echipa lui Cholo Simeone domina partida. Pe final, în prelungiri, Real a avut şansa golului de 3-1, într-o dublă ocazie a lui Vinicius Junior şi Luka Modric.

Carlo Ancelotti, după Real Madrid – Atletico Madrid 2-1: „Vom avea un meci dificil miercuri”

”A fost un meci dificil, așa cum este normal. Împotriva lui Atletico este întotdeauna greu. Am început bine, apoi Julian a marcat un gol grozav. În repriza secundă am fost mai buni, am lucrat bine, iar obiectivul a fost să luăm un mic avantaj măcar, ceea ce am și reușit.

Planul inițial a fost să jucăm pe extreme, pe Vinicius și Rodrygo, pentru a surprinde adversarii. A funcționat bine, dar apoi ne-am pierdut răbdarea. Totuși, mă bucur că am reușit în multe momente să ținem adversarul departe de poartă. Echipa a muncit din greu și s-a apărat bine. Atletico a avut controlul uneori, dar fără să-și creeze foarte multe ocazii.

Dacă ăsta a fost un meci dificil, atunci imaginați-vă cum ar putea fi miercuri (n.r. la meciul retur). Cred că avem un avantaj mic și o să așteptăm cu nerăbdare să trecem de ei. Va fi greu la retur, pentru că Atletico va forța un pic mai tare. Oricum, calitatea ambelor echipe este foarte mare”, a declarat Carlo Ancelotti, la conferinţa de presă.