David Popovici, dezvăluiri tari după medalia de la 200 metri! Ce a păţit înaintea finalului: "N-a zis nimeni că e un sport uşor" - Antena Sport

David Popovici s-a impus în finala de la 200 de metri liber, de la Mondialele din Singapore, dar finalul a fost unul nebun. Sportivul nostru era abia pe locul 4 după două lungimi de bazin, dar a recuperat uluitor. Cel poreclit Rechinul a făcut dezvăluiri de senzaţie la finalul cursei care i-a adus o nouă medalie de aur.

David Popovici continuă să rescrie istoria în nataţie. A cucerit o nouă medalie de aur la Campionatele Mondiale din Singapore, la finala de 200 de metri liber.

David Popovici a suferit în timpul finalei

David Popovici continuă să bată record după record. Este al doilea titlul mondial din palmares, după cel de la Budapesta, obţinut în 2022. Deține și titlul olimpic, dar și pe cel european în această probă. “A fost o cursă bună. Am câștigat-o și sunt foarte bucuros pentru asta, dar a fost și foarte greu. Ultimul bazin de 50 de metri m-a distrus un pic. N-a zis nimeni că e un sport ușor, o meserie ușoară. Îmi asum această durere prin care am trecut. Cum am trecut prin durerea aia, așa mă pot bucura și de gloria adusă”, a spus David Popovici, la câteva minute după ce a câştigat finala.

David a câștigat aurul mondial pentru a doua oară în carieră. Podiumul a fost completat de Luke Hobson și de japonezul Murasa Tatsuya.

Clasamentul final al probei de 200 metri liber la Mondialele din Singapore

1. David Popovici (România) – 1:43,53