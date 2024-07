Două reveniri în primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv! Helmut Duckadam, reacţie imediată: "Surpriză!" - Antena Sport

Două reveniri în primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv Jucătorii FCSB-ului, în timpul unui meci/ Profimedia Două reveniri în primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv. Campioana se duelează cu israelienii în turul secund preliminar din Champions League. Partida se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida retur dintre Maccabi Tel Aviv şi FCSB se va disputa săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 21:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Două reveniri în primul 11 al FCSB-ului, pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv Alexandru Băluţă a revenit în primul 11 al campioanei, pentru meciul cu Maccabi Tel Aviv. Mijlocaşul a fost rezervă în duelul cu Unirea Slobozia, din a doua etapă din Liga 1. De altfel, Băluţă a început de pe banca de rezerve şi duelul din prima etapă a sezonului, cu U Cluj. Totodată, o altă revenire în primul 11 la FCSB este cea a lui Valentin Creţu, care de asemenea a fost rezervă în partida cu Unirea Slobozia. Helmut Duckadam s-a declarat surprins de faptul că fundaşul este titular, în detrimentul lui Nana Antwi. „Da, surpriză, Creţu. În rest, asta e echipa că alta nu au! Ştefănescu şi Băluţă au mai jucat în cupele europene, ceea ce Musi nu a făcut”, a declarat Helmut Duckadam la digisport.ro. Reclamă

Daniel Popa a fost titularizat pe postul de atacant, în detrimentul lui David Miculescu. Popa bifează al patrulea meci ca titular la formaţia roş-albastră, din cele cinci disputate de echipă. Acesta a fost lăsat pe banca de rezerve doar la returul cu Virtus.

În centrul defensivei au fost titularizaţi Joyskim Dawa şi Siyabonga Ngezana, iar Vlad Chiricheş a fost lăsat pe banca de rezerve.

De la Maccabi Tel Aviv lipseşte vedeta echipei, Felicio Milson. Cel mai bine cotat jucător din lotul isrelienilor nu e nici măcar rezervă pentru duelul din Ghencea, cu FCSB.

Echipele de start: FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Șut – Ștefănescu, Olaru, Băluță – Popa Rezerve: Vlad, Panţîru, Haruţ, Miculescu, Kiki, Edjouma, Antwi, Chiricheş, Baeten, Musi, Baba Alhassan, Luis Phelipe Antrenor: Elias Charalambous Maccabi Tel Aviv: Mashpati – Cohen, Shlomo, Nachmias, Asante, Davidzada – Peretz, Van Overeem, Kanichowsky – Addo, Zahavi Rezerve: Melika, Biton, Malede, Hozez, Niddam, Baltaxa, Abu Farchi, Rosen, Nawi, Lin, Cordoba, Bitton Antrenor: Zarko Lazetic

Elias Charalambous, mesaj de luptă înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv

Elias Charalambous a transmis un mesaj de luptă, înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv, duelul din turul secund preliminar din Champions League. Antrenorul cipriot nu se teme înaintea confruntării cu campioana din Israel.

„O echipă serioasă, similară cu noi, le place să ţină mingea, vor să facă presing sus, suntem două echipe similare. Trebuie să fim foarte agresivi, concentraţi, detaliile fac diferenţa, în astfel de jocuri. Cine nu poate fi bătut!? În fotbal, cred că toate echipele pot fi bătute.

În startul sezonului, nu cred că este vreo echipă în lume care să spună că este sută la sută, este un lucru normal.

(N.r. Despre Sparta Praga) Să o luăm pas cu pas, sper să mergem în runda următoare, este prea devreme acum, sunt două jocuri, mâine avem un joc, cu siguranţă că vrem să trecem în runda următoare, în fotbal nu se ştie niciodată, nu pot spune cu siguranţă că vom câştiga, noi ne dorim, vrem să mergem mai departe.

Cred şi sunt sigur că avem astfel de jucător în echipă, să facă diferenţa când este nevoie, echipa noastră are foarte multă calitate şi nu trebuie să uităm, ţinând cont de ultimele rezultate, să uitmă ce au făcut băieţii ăştia. Am încredere multă în ei şi consider că avem cel mai bun lot din România, în acest moment”, a declarat Elias Charalambous, în conferinţa de presă.