Hansi Flick, după Barcelona - Borussia Dortmund 4-0: "Acesta este rezultatul unei munci foarte dure" - Antena Sport

Hansi Flick a afirmat că victoria categorică obţinută miercuri seara de Barcelona, pe teren propriu, în faţa Borussiei Dortmund (scor 4-0), este rezultatul „unei munci foarte dure” depuse zilnic la antrenamente de elevii săi şi care i-a adus acum la un pas de calificarea în semifinalele Ligii Campionilor.

Barcelona e favorită pentru calificarea în penultimul act al competiţiei. Acolo, s-ar putea duela cu Inter sau Bayern Munchen, italienii având avantajul victoriei cu 2-1 din Germania.

Hansi Flick: „Acesta este rezultatul unei munci foarte dure”

„Acesta este rezultatul unei munci foarte dure, zilnice. Am trecut în urmă cu un an printr-o fază în care am pierdut meciuri cu Atletico şi am început noul an cu titlul în Supercupă, care ne-a dat încredere. Este foarte important să câştigi meciuri, pentru că asta îţi dă încredere.

Simt că echipa găseşte soluţiile potrivite pentru multe dintre lucrurile care se întâmplă pe teren. La Dortmund trebuie să jucăm aşa cum am făcut-o astăzi, trebuie să comitem cât mai puţine greşeli şi să facem ceea ce ştim să facem. Avem trei atacanţi care sunt foarte importanţi, dar şi apărarea şi jucătorii care vin de pe bancă influenţează jocul”, a spus Flick, după 4-0 cu Dortmund.

Lamine Yamal nu e accidentat

Antrenorul Barcelonei a negat, totodată, că starul său Lamine Yamal, care a fost înlocuit în finalul meciului cu Ansu Fati, ar fi suferit un disconfort fizic.