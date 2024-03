Mikel Arteta, explozie de bucurie după ce Arsenal a eliminat-o dramatic pe Porto în Liga Campionilor: "E prima oară pentru mine" - Antena Sport

Mikel Arteta a avut o explozie de bucurie, după ce Arsenal s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor

Arsenal a trecut la loviturile de departajare de FC Porto

Mikel Arteta a avut o explozie de bucurie după ce Arsenal a eliminat-o dramatic pe Porto în Liga Campionilor. „Tunarii" au trecut de Porto în optimi cu 1-0 (4-2 d. l. d.).

Este pentru prima oară după 14 ani când Arsenal ajunge în sferturile Ligii Campionilor. „Tunarii” sunt şi lideri în Premier League.

Mikel Arteta, explozie de bucurie după ce Arsenal a eliminat-o dramatic pe Porto în Liga Campionilor: „E prima oară pentru mine”

”E magic! Am avut un adversar greu. Am marcat un gol superb și apoi am căutat al doilea. Nu a venit și a trebuit să ajungem la penalty-uri. Acest club nu a mai reușit calificarea în ultimii 14 ani, deci e foarte important pentru jucători. Atmosfera de azi nu am mai experimentat-o. Au fost foarte inteligenți la penalty-uri.