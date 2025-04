"Am luat un punct cu şansă!" Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte după Universitea Craiova-FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova-FCSB 0-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a recunoscut faptul că oltenii au jucat mai bine şi că echipa sa a avut noroc că a plecat neînvinsă din Bănie.

Mihai Stoica a recunoscut şansa pe care a avut-o FCSB duminică seara. Recunoaşte că echipa campioană a fost salvată de Ştefan Târnovanu, aflat în mare formă.

Mihai Stoica a admis superioritatea echipei lui Mirel Rădoi

Mihai Stoica recunoaşte că FCSB a avut noroc la Craiova. Se gândeşte şi la faptul că oltenii au avut o bară la ultima fază. Mora nu a putut înscrie din apropiere. „Dacă nu ar fi fost ultima fază a meciului, ziceam că e un rezultat corect. Așa, cred că am luat un punct cu șansă, e ocazie rarisimă. Am luat un punct, pentru că am avut un portar în zi de grație. Nu am arătat bine. Rezultatul este foarte bun pentru noi, jocul mă face să fiu circumspect”, a spus Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

Mihai Stoica nu s-a oprit aici. A mai spus că norocul a revenit la FCSB. Asta după ce în sezonul regulat campioana a fost lovită de ghinion în mai multe rânduri, după spusele oficalului roş-albaştrilor. „Am avut șansă în toate cele patru partide din play-off, ni s-a întors ghinionul din sezonul regulat. Nu a fost un 0-0 să adormi, ci unul intens. Craiova a jucat foarte bine, iar faptul că noi am făcut 0-0, mi se pare că nu e chiar așa dramatic”, a mai spus Stoica.

După rezultatul de egalitate din Băniei, cei de la FCSB și-au menținut seria impresionantă de 18 meciuri fără înfrângere. De partea cealaltă, Universitatea Craiova lui Mirel Rădoi și-a întrerupt seria de cinci victorii consecutive pe teren propriu. Oltenii se află pe locul 3, la 3 puncte în spatele liderului din Liga 1, FCSB.