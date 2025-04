Răspunsul genial dat de Declan Rice când a fost întrebat dacă David Beckham i-a scris după golurile fabuloase marcate împotriva lui Real Madrid - Antena Sport

„Nu sunt atât de norocos încât să am numărul lui de telefon. Dar sunt atât de fericit acum”, a spus Declan Rice, citat de Amazon Prime.

„Nu cred că voi înţelege vreodată cum am făcut asta. Să înscriu primul meu gol din lovitură liberă este un moment special. Apoi a venit al doilea. Am avut încredere. Nu mai am cuvinte. Să o învingem pe Real Madrid în această competiţie, este o noapte mare pentru noi.

Managerul ne-a spus deja! Chiar dacă avem 3-0, calitatea lor individuală este ceva de speriat. Pe Santiago Bernabeu, ei reuşesc să aibă nopţi în care lucruri speciale se întâmplă pentru ei. Noi ne dorim să ajungem în semifinalele Champions League.

La prima lovitură, ne sfătuiam să centrăm în careu. Am văzut un mic spaţiu şi Bukayo Saka mi-a spus că dacă simt asta, să trag direct la poartă. Când marchezi un gol este cel mai tare sentiment din lumea asta. Nu avea sens din acel unghi să centrez. Sunt fericit de decizia luată pentru că a fost ceva magic”, a mai spus Rice.