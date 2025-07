"Să ne trezim!" Risto Radunovic, primul om de la FCSB care iese în faţă după ruşinea din Andorra. Mesaj dur pentru colegi - Antena Sport

Risto Radunovic a lansat cuvinte dure după umilinţa încasată de către cei de la FCSB în Andorra. Campioana a condus cu scorul de 1-0 în startul reprizei secunde, după golul marcat chiar de către fundaşul stânga. Nu a reuşit însă să ţină de rezultat şi semiamatorii au întors scorul. S-a terminat 2-1 pentru gazde, dar calificara fusese decisî la Bucureşti, când FCSB s-a impus cu 3-1.

Risto Radunovic sună adunarea. Nu vrea să minimalizeze ruşinea din Andorra şi are un mesaj extrem de dur pentru proprii colegi.

Risto Radunovic, mesaj dur în vestiarul celor de la FCSB

Risto Radunovic le cere seriozitate colegilor săi. Spune că doar aşa FCSB poate ajunge în grupa de Champions League. În ciuda ruşinii din Andorra, muntenegreanul încă mai crede în îndeplinirea obiectivului. “Fotbalul se joacă peste tot. Felicit această echipă. Au jucta un fotbal foarte frumos. Ne aşteaptă meciuri şi mai grele. Avem un obiectiv foarte mare şi nu suntem la nivelul la care trebuie să fim. Important e să ne trezim şi să muncim pentru acest vis”, a spus Radunovic, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Fundaşul stânga muntenegrean a venit cu dezvăluiri din vestiarul campioanei. A transmis un nou mesaj pentru colegii săi. “Nu e vorba de tensiune, dar trebuie să ştergem totul de anul trecut. Am fost campioni, dar acum este un nou sezon. Ăsta e fotbalul, în fiecare zi trebuie să demonstrezi că meriţi să fii acolo”, a spus Radunovic.

Mai mult, Radunovic le transmite colegilor să se trezească. L-a deranjat golurile primite de către cei de la FCSB. Asta pentru că echipa campioană din Liga 1 a primit goluri din faze fixe, adică specialitatea casei din sezonul trecut. “A fost un meci greu. Ştiam că va fi greu, dar nu credeam că va fi chiar atât de greu. Important e că mergem mai departe, că am obţinut calificarea. Asta va fi o lecţie. N-am calificat şi avem multe de învăţat după calificarea asta. Nu e vorba de calitate. În ultimele minute fotbalul e imprevizibil. Am avut 1-0 şi nu s-a terminat meciul. Am primit două goluri din faze fixe şi trebuie să ne trezim, să fim mai pragmatici, mai concetraţi În europa, lucrurile mici fac diferenţa”, a încheiat Radunovic.