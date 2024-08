Schimbarea pe care Gigi Becali a vrut să o facă în FCSB - Sparta Praga 2-3! Patronul, atac total la un titular: „Nu mai joacă!” - Antena Sport

Darius Olaru, discurs furibund după ce FCSB a fost învinsă de Sparta Praga

Darius Olaru nu s-a ferit de cuvinte şi a criticat arbitrajul, mărturisind că FCSB ar fi trebuit să primească un penalty în meciul din Ghencea.

Mijlocaşul campioanei a transmis chiar şi faptul că adversarii au văzut faultul din careul lor, însă arbitrul a decis să nu acorde lovitură de la punctul cu var.

De asemenea, Olaru a transmis că FCSB se va concentra acum pe obţinerea calificării în grupele Europa League, dar şi pe meciurile din campionat.

„Din păcate pentru noi, nu am reușit să ne calificăm. Era obiectivul nostru, am muncit să ajungem aici. Am plătit prețul celor trei goluri încasate în prima repriză – fază fixă, penalty și o execuție extraordinară. La nivelul acesta, fiecare greșeală se plătește. Dacă știam să gestionăm mai bine prima repriză, să nu primim trei goluri, cred că puteam întoarce. În repriza a doua am arătat mult mai bine.

Nu vreau să găsesc alibiuri. Așa a fost, am intrat foarte moi, n-am avut atitudine în prima repriză. Cred că am și intrat în jocul lor. Au marcat din acea fază fixă. Știam că sunt puternici la aceste faze fixe, după ne-am deschis, le-am dat spații și așa au și marcat.

Cred că la penalty, la faza premergătoare, a fost cam aceeași fază în afara careului advers, la Ștefănescu. Așa a decis arbitrul. După, a fost o fază la mine în care nu-mi explic cum mi-a dat mie galben. Normal, am protestat, dar a fost un fault clar. Și adversarii mi-au spus că e fault clar. El nu a dat fault. Nu a fost o tentă, dar undeva la 60-40 pentru ei. Am simțit acest lucru și în partida tur.

Era visul nostru, pentru asta am câștigat campionatul, ca să avem rezultate în Europa. Trebuie să ne revenim, mai avem treabă în campionat, iar apoi trebuie să gestionăm foarte bine play-off-ul Europa League, unde ne va aștepta o dublă foarte grea. Am jucat cu LASK Linz și în iarnă, în amical, o echipă cu forță, care încearcă să își câștige duelurile, agresivă. Trebuie să pregătim bine meciul, să îi analizăm și să trecem. Asta ne-a rămas, Europa League e următorul obiectiv”, a declarat Darius Olaru, conform sport.ro.