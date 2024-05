Thomas Tuchel, mesaj acid către "galactici", după Bayern Munchen - Real Madrid 2-2: "Au marcat două goluri din două ocazii" - Antena Sport

Am început puternic, apoi ne-am pierdut puțin ritmul. Ar fi trebuit să marcăm un al treilea gol, dar nu am fost suficient de eficienți, nu am fost suficient de reci pentru a-l marca. Apoi le-am oferit un penalty.

Situația este acum foarte clară. Mergem la Madrid și învingătorul ia totul. Suntem pregătiți să luptăm. Este important să credem asta. Este încă posibil. Șansele sunt 50-50. Este unul dintre cele mai dificile locuri pentru a câștiga, dar asta este, de asemenea, ceea ce face ca această provocare să fie interesantă”, a spus Thomas Tuchel, citat de Fabrizio Romano.

Bayern Munchen – Real Madrid 2-2, în turul semifinalelor Ligii Campionilor

Bayern Munchen a terminat la egalitate cu Real Madrid, 2-2 (0-1), marţi seara, pe Allianz Arena, într-o partidă din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.

Golurile bavarezilor au fost înscrise de Leroy Sane (53) şi Harry Kane (57 – penalty), în timp ce pentru Real a punctat Vinicius Junior (24, 83 – penalty).

Bayern a dominat autoritar primele 20 de minute ale partidei, având ocazii bune de gol prin Sane (1), al cărui şut a fost respins de Lunin, Kane (6), a cărui reluare nu i-a dat mari emoţii goalkeeper-ului ucrainean, şi din nou prin Sane (7), care a fost imprecis dintr-o poziţie incomodă în careu.

Pe acest fond, Real Madrid a dat lovitura la prima sa acţiune mai serioasă, prin Vinicius (24), lansat excepţional de Kroos pe centru. Brazilianul a marcat astfel pentru al treilea sezon succesiv în semifinalele Champions League. Echipa pregătită de Thomas Tuchel a avut o şansă de egalare în finalul primei reprize, dar Harry Kane a trimis pe lângă poartă din lovitură liberă din marginea careului (42). Oaspeţii au fost aproape de a-şi dubla avantajul după pauză, însă Neuer a salvat golul la şutul compatriotului Toni Kroos (51). Bayern a restabilit egalitatea prin Sane (53), care a pătruns în careu şi a şutat puternic la colţul scurt. Pentru internaţionalul german a fost primul gol din octombrie. Momentul bun al gazdelor a continuat şi Musiala a obţinut un penalty, după ce a fost faultat în careu de Lucas Vazquez, iar Harry Kane a transformat impecabil (57). Atacantul englez a ratat o bună ocazie (66), şutul său din careu fiind deviat de Rudiger, iar la cornerul care a urmat celălalt englez al lui Bayern, Dier, a reluat cu capul, însă pe direcţia portarului Lunin (67). Real Madrid a avut o ocazie bună de gol prin Vinicius Junior (79), însă brazilianul, lansat de Modric, nu l-a putut învinge pe Neuer cu un şut din unghi. „Los Blancos” au egalat din penalty (83), prin Vinicius Junior, după ce sud-coreeanul Kim l-a faultat pe Rodrygo. Bayern a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în faţa lui Real Madrid. Bavarezii au marcat în 50 din ultimele lor 52 de partide jucate acasă în Champions League. Reclamă

