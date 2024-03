Benfica - Chaves (20:00) și Estrela - Sporting (22:30) LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Gil Vicente - Famalicao se joacă ACUM - Antena Sport

Reclamă

Benfica – Chaves (20:00) și Estrela – Sporting (22:30) LIVE VIDEO în AntenaPLAY

Benfica – Chaves:

Chaves este ocupanta ultimului loc în Liga Portugal, iar campioana en-titre are, cel puțin pe hârtie, o misiune ușoară pe „Estadio da Luz”.

Reclamă

Ultima partidă dintre cele două formații a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa lui Angel di Maria s-a impus cu scorul de 2-0, în deplasare.

De asemenea, Benfica este într-o formă de zile mari și a arătat că meciul cu Porto, încheiat cu scorul de 0-5, a fost dat uitării de jucători! De atunci, echipa de pe „Da Luz” a înregistrat 2 victorii în campionat și a obținut calificarea în sferturile Europa League, după 3-2, la general, cu Rangers.

Estrela – Sporting:

Reclamă 4 / 0/3

Formația oaspete nu are voie să facă niciun pas greșit în lupta pentru titlul din Liga Portugal. Sporting se va deplasa pe terenul echipei care ocupă poziția a 13-a în campionatul lusitan. Evident, alb-verzii sunt considerați favoriți pentru acest duel. În ultimele 10 meciuri din Liga Portugal, Estrela a înregistrat doar 2 victorii și se află aproape de locurile care duc la retrogradarea în liga secundă. Ultima confruntare directă dintre Estrela și Sporting a avut loc pe data de 5 noiemrbie a anului trecut. La momentul respectiv, oaspeții din această seară se impuneau, pe teren propriu, cu scorul de 3-2. Programul complet al etapei cu numărul 27 din Liga Portugal. Meciurile care se văd în AntenaPLAY: Vineri, 29 martie: Gil Vicente – Famalicao (17:30)

Benfica – Chaves (20:00)

Estrela – Sporting (22:30) Sâmbătă, 30 martie: Guimaraes – Moreirense (17:30)

Boavista – Rio Ave (20:00)

Estoril – FC Porto (22:30) Duminică, 31 martie: Reclamă

Vizela – Casa Pia (20:00)

Luni, 1 aprilie:

Portimonense – Braga (22:15)

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...