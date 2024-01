Anunţul anului în fotbalul mondial! Kylian Mbappe ar fi decis să semneze cu Real Madrid! - Antena Sport

Nu sunt singurele goluri ale lui Kylian Mbappe din acest an. În Supercupa Franţei, francezul de 25 de ani a marcat golul de 2-0. De asemenea, el a mai înscris în altă victorie a echipei pregătite de Luis Enrique cu 2-0, pe terenul lui Lens. Acestor reuşite li se adaugă şi cele din turul precedent al Cupei Franţei cu Revel, când Mbappe a reuşit dubla.

În total, în primele 20 de zile ale acestui an, Kylian Mbappe a marcat deja de 7 ori. De la startul sezonului, Kylian Mbappe are 28 de goluri marcate în 26 de meciuri disputate în toate competiţiile şi are o serie excelentă de şase meciuri la rând în care înscrie. Ultima oară când nu a marcat se întâmpla pe 13 decembrie, în meciul din UEFA Champions League de pe terenul celor de la Borussia Dortmund.