PSG l-a achiziţionat pe Desire Doue, pentru 50 de milioane de euro! - Antena Sport

Vedetă în devenire pentru Spania la Euro 2024, Lamine Yamal stârneşte deja interes la mercato. În ciuda zvonurilor care circulă în Spania, Paris Saint-Germain a negat că ar fi oferit 250 de milioane de euro pentru a-l transfera pe jucătorul de la FC Barcelona în această vară.

O astfel de sumă ar fi un record şi o sumă mai mare decât cea plătită de Paris Saint-Germain pentru brazilianul Neymar în 2017. În urmă cu şapte ani, PSG l-a luat pe Neymar de la FC Barcelona pentru 222 de milioane de euro.

Format la Barcelona, Lamine Yamal vine după un prim sezon convingător cu echipa blaugrana. Devenit un titular incontestabil la nivel de club, el a devenit, de asemenea, o figură cheie pentru ţara sa la Euro 2024, scria news.ro.

În timp ce EFE a informat că PSG a contactat clubul înaintea Euro 2024, Sport relatează că surse de la Paris şi-au exprimat surprinderea faţă de acest zvon. Aceasta, în ciuda relaţiilor excelente pe care clubul parizian le are cu agentul internaţionalului spaniol, Jorge Mendes. Sub contract până în 2026, cu posibilitatea de a-şi prelungi aventura până în 2028, Lamine Yamal nu va fi lăsat să plece atât de uşor de Barça. El are în contract o clauză de reziliere de un miliard de euro.