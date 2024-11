Marius Şumudică este gata să dea lovitura la Rapid în perioada de mercato. Cine este mijlocașul care ar putea ajunge în Giuleşti - Antena Sport

„A fost un meci bun, am tratat competiţia ca atare. Am încercat să dau minute şi celorlalţi care nu au jucta. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, am făcut un meci foarte bun. Sunt mulţumit, importante sunt punctele. Ne aşteaptă un meci foarte greu cu Hermannstadt. Am schimbat sistemul, am mai legitimat nişte jucători. Pentru noi, campionatul a început de la meciul cu Farul, când am adus jucători noi.

Am schimbat sistemul de joc, un sistem care dă roade. Noi nu am primit gol în ultimele 3 meciuri şi asta este foarte important pentru mine. E clar, eu vam spus că o să creştem fizic. Arătăm bine fizic şi de la meci la meci sunt parametri buni. Cu Hermannstadt ca fi foarte greu, joc cu un fost coleg de-al meu. Eu cred că sunt printre puţinii antrenori care nu au schimbat jucători pentru că vrea să mă calific în competiţia asta”, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.