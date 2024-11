Mihai Stoica a reacţionat, după ce a văzut vestimentaţia lui Marius Şumudică: "Eu am interzis asta! Sunt reguli!" - Antena Sport

„Ați văzut că un stadion întreg scanda tot felul de… Nu m-a deranjat, asta este… Știu că nu există chimie între noi, asta e, sunt rivalii mei, recunosc. Dacă m-ați pune, din București, îi respect mai mult pe cei de la Dinamo.

Eu îi înțeleg… Există trivialități, există injurii… dar să ajungi să te scuipe… Am avut o brigadă în spatele băncii, mamă-mamă… Era pusă la punct dinainte de joc. Vai de capul meu! Ce mi-au auzit urechile… Și dacă nu m-au spălat… Noroc că am avut gluga la geacă mai înaltă și nu ajungea pe mine. Mi-a zis cineva «Dar ce ai pe geacă, vrăbiuțe cumva?».

Nu am intrat în conflict cu ei, i-am lăsat în pace, am tăcut, am tăcut, am tăcut… Asta e, îi înțeleg. Știu ce înseamnă Șumudică, ce înseamnă FCSB, ce înseamnă FCSB pentru Șumudică, ce înseamnă Șumudică pentru el”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.