"Nu am glumit!" Ion Ţiriac i-a făcut o propunere fabuloasă pentru Mircea Lucescu: "Îi fac şi stadion, avem fonduri!" - Antena Sport

„Pentru mine, personal, e o treabă pe care am mai făcut-o 30 de ani. Am făcut şi 15.000 de locuri într-o săptămână, am făcut şi 3.500 de locuri aici. Nu am glumit şi le mulţumesc lui Năstase şi domnului Marica că ne-ai găzduit aici. Nu aveam cum să facem atât de repede.

Foarte greu cred că iau aprobările ca să fac stadionul de tenis de data asta, atenţie, din păcate legea care trebuia să iasă nu a ieşit şi atunci ne-am luat la revedere de la acea sală de 13.000 de locuri. Sau stadion, ce era! Stadionul de tenis se face, academia se face, însă durează până luăm aprobările.

Reclamă

Stadionul o să fie din nou la Otopeni, împreună cu academia de tenis, cele 20 de terenuri. Tot ce s-a promis, se face. Atât piscina Federaţiei de Nataţie, cât şi sala lui Nadia, cât şi academia de tenis. Încă o dată, nu am glumit, dacă Mircea Lucescu vrea să facă o şcoală de fotbal, îi fac şi stadionul tot acolo. Avem loc, avem ce să facem şi avem toate treburile astea. Mai departe, am şi fonduri… nefăcând sala care n-aveai cum să mai plăteşti încă 20% VIP, încă 20-30 de milioane şi aşa mai departe. Dar avem fondurile necesare, Fundaţia mi le-a dat. Tot acest complex se face, durează birocraţia!„, a declarat Ion Ţiriac.

Miliardarul român îşi doreşte să vină în ajutorul copiilor care îşi doresc să facă sport. Regretă că nu a primit acceptul să construiască un patinoar în Braşov.

„Nu mă pricep la fotbal. Dacă aş face ceva cu Lucescu, aş face pentru copii, pentru nimic altceva. Eu nu am avut succes la mine la Braşov. Întrebaţi-i dumneavoastră pe cei care au votat să nu facem stadionul de hochei. Pentru mine este utopic, de neconceput… să vină cineva să îţi spună: ‘Ţi-l fac gratis, îţi dau cheile, la revedere‘”, a mai spus Ţiriac.

Reclamă 4 / 0/3

Gigi Becali se teme cu adevărat de tandemul Ion Ţiriac – Mircea Lucescu: „Mă pot învinge” Gigi Becali a explicat de ce crede că nu se poate lupta cu Ion Ţiriac şi Mircea Lucescu dacă aceştia decid să preia Dinamo şi să conducă acest club. „Niciodată în viața lui nu mă bate Șucu! Nu sunt sume aşa mari, 600, 700, nu a dat încă 3 milioane, cum am dat eu pe Coman. Singurul care poate să treacă, să zicem, nici ăla, că mă bat şi cu ei: Ţiriac cu Lucescu. Mă bat şi cu ei, chiar dacă ar investi. Varianta de ce e viabilă, că voi nu citiţi printre rânduri. A zis Lucescu, că e în centru şi vor fi şi alte servicii. E viabilă pentru că stadionul va avea multe spaţii comerciale. Dacă se ajunge la o înţelegere cu Ministerul de Interne… Ce înseamnă asta? ‘Faceţi stadionul, să servească echipa de fotbal’. Spaţiile comerciale pot să scoată 10 milioane de euro cel puţin pe an. 10-20 de milioane de euro pe an. E o variantă de luat în calcul pentru că Ţiriac e prea deştept, ăla niciodată nu o să piardă bani. E prea deştept la afaceri, nu pierde bani. Are prea multă popularitate. Şi nume, şi ce vrei tu. Îl mai interesează pe el asta? Nu ai văzut că niciodată nu l-a interesat să iasă în faţă? Niciodată nu o să intre dacă pierde bani. A şi zis Lucescu, numai în varianta în care o să avem succes. Ţiriac şi Lucescu mă pot învinge, nu cred că o să pot să mă bat cu ei. Mă zbat, dar nu cred că o să am cum să mă bat cu ei, că ăla (n.r. Ion Ţiriac) are bani mulţi, celălalt (n.r.: Mircea Lucescu) e cel mai mare specialist din fotbal, din România, care a existat”, a declarat Gigi Becali la orangesport.ro. Reclamă

Recomandări

Cine va câştiga Liga Campionilor în acest sezon? Real Madrid Bayern Munchen PSG Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...