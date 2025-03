"Şi-a reparat Mihai Popescu greşeala?" Răspunsul lui Mircea Lucescu după San Marino - România 1-5: "Dacă eu nu pot să îi spun, cine o poate face?" - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a vorbit despre criticile pe care i le-a adus lui Mihai Popescu după meciul pierdut de România cu Bosnia. În partida cu San Marino, Mihai Popescu a reuşit primul lui gol pentru echipa naţională.

Mircea Lucescu a subliniat că victoria cu San Marino nu aduce linişte la echipa naţională, având în vedere că România a pierdut 3 puncte importante cu Bosnia. Luni seară, Bosnia a învins-o şi pe Cipru, cu 2-1 şi este liderul grupei H din preliminariile World Cup 2026.

Mircea Lucescu, despre Mihai Popescu, după San Marino – România 1-5: „Era normal să spun, dar nu înseamnă că îl pedepsesc”

„(n.r. Prima victorie din aceste preliminarii. Aduce puțină liniște?) Nu, am pierdut 3 puncte importante. Acum, trebuie să interpretăm fiecare partidă la nivel maxim, să recuperăm ceea ce am pierdut. Eram la un pas să se întâmple asta, dacă Cipru menținea rezultatul de 1-1.

Am făcut o partidă bună, am dominat categoric. A fost în regulă, apoi, în celelalte 60 de minute nu am avut aceași consistență și relații de joc, după ce au debutat jucătorii, pe care îi felicit pe această parte.

5-1 este un rezultat bun, nu e ușor să câștigi împotriva unei echipe tinere, ambițioase. Totuși, cunoștințele și experiența jucătorilor noștri au făcut diferența.