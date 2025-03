"Vorbe multe şi fapte puţine!" Naţionala, criticată după startul ratat din preliminariile World Cup. Ce schimbare a fost cerută - Antena Sport

Bogdan Stelea a dat verdictul la cea mai controversată fază din România – Bosnia 0-1

Bogdan Stelea a dat verdictul la cea mai controversată fază din România – Bosnia 0-1. Fostul portar al echipei naţionale e de părere că România trebuia să primească un penalty.

„Ne-am obişnuit să câştigăm indiferent de felul în care jucam. Până în momentul de faţă am avut rezultate. Au fost şi alte meciuri în care am jucat în ultimii 2 ani în care nivelul nu a fost bun, dar am făcut rezultate. Dacă analizăm la rece, nu a fost un meci atât de slab. Puteam să avem şi un penalty, probabil că un rezultat de egalitate era mai echitabil.

E bine că ne dăm seama că se poate pierde şi dacă ai ocazii. Părerea mea e că a fost 11 metri clar. A fost doar primul meci, nu am făcut un rezultat bun, am avut probleme şi la alte meciuri. Trebuie să ridicăm nivelul şi să producem un rezultat bun. Trebuie câştigat meciul cu San Marino. Exista şi un handicap că de la ultimul meci a trecut mult timp„, a spus Bogdan Stelea.