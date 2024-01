Contre Răzvan Raţ - Florin Manea, după transferul istoric al lui Radu Drăguşin: "Spune lucruri care nu sunt adevărate" - Antena Sport

Reclamă

Eu îi voi spune și în față lui unele lucruri, nu am nimic cu el, nu am nimic cu frații Manea, dar totuși vă spun și vouă care a fost realitatea. Nu mi-am asumat niciodată merite și nu am spus că am eu nu știu ce mare contribuție la transferul lui Drăgușin la Genoa. Eu i-am pus la masă, iar mai departe Florin Manea și-a făcut treaba foarte bine și bravo lui”, a declarat Răzvan Raţ pentru prosport.ro.

„A vorbit un minut jumătate-două minute cu el. Dacă el are putere de convingere în două minute… Chiar eram cu Radu în maşină când a citit ştirea şi se uita puţin strâmb. Răzvan a avut o contribuţie, pentru că-l cunoştea pe patronul de la Genoa, dar patronul de la Genoa l-a căutat deoarece a văzut că nu se poate face transferul fără mine.

Bine, a mai făcut el o declaraţie că a zis că dacă e vreo problemă, reglează el cu Radu. El a vorbit o singură dată în viaţa lui cu Radu, două minute, dar nu e problemă. Răzvan e prietenul meu, dar până la a regla el probleme e departe”, declara, anterior, Florin Manea despre transferul lui Drăguşin la Genoa, potrivit orangesport.ro.

Radu Drăguşin, sfătuit să nu se lase doborât de loviturile din Anglia: „Se uitau la mine şi ziceau `uite-l şi pe românul asta`”

Radu Drăguşin a fost sfătuit de Cătălin Cîrjan să nu se lase doborât de loviturile din Anglia. Jucătorul de 21 de ani a recunoscut că şi el le-a încasat la Arsenal. Cîrjan e împrumutat de Arsenal la Rapid în această stagiune.

Drăguşin a debutat deja la Tottenham, club care a plătit pentru el 30 de milioane de euro. Cîrjan a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la Londra.

„E ceva extraordinar, n-am mai avut de mult un român care să joace în Premier League. Îl felicit pe această cale şi e ceva extraordinar pentru noi, jucători tineri. Sincer, pentru mine a fost greu în Anglia. Erau foarte mulţi colegi de ai mei care aveau jucători din tările lor şi îi ajutau, eu mereu eram singur. Poate se uitau la mine şi ziceau uite-l şi pe românul asta, ei nu au valoare… Au fost niste momente grele şi sper că ne vom ridica din nou şi vom avea jucători la nivel înalt. (n.r. munceşti mai mult ca român?) Da, mult mai mult, de două ori mai mult decât ei şi câteodată nici asta nu e de ajuns. Nu vreau să mă întorc neapărat în Anglia, cred că Spania ar fi un campionat mult mai potrivit pentru mine”, a spus Cîrjan, citat de orangesport.ro.

