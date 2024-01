Radu Drăguşin, sfătuit să nu se lase doborât de loviturile din Anglia: "Se uitau la mine şi ziceau `uite-l şi pe românul asta`" - Antena Sport

Bă, fii atent, te bat tare dacă mă faci de râs! Și-am sunat la Juventus. Am vorbit joi seara cu mama lui și i-am spus că mâine are invitație la Juventus. Nu-i venea să creadă: ‘Domnul Manea, păi eu aștept de la Parma de două săptămâni’. Zic: ‘Nu știu cu cine ați vorbit doamnă, dar mâine dimineață de pe adresa clubului vine o invitație’.

A venit invitația pentru probă. Cei de la Regal au răspuns: ‘Da, mulțumim pentru invitație, dar nu mai vorbiți cu Florin Manea că pe noi ne reprezintă x’. Și ăia au spus: ‘Domne, copilul nu are contract cu voi, poate fi luat la grilă de formare. Stabilită de FIFA, 90.000 de euro. Noi trebuie să vorbim în primul rând cu cine are contract cu jucătorul. Dacă era sub contract cu voi, vă contactam pe voi în primul rând’.

I-am trimis contractul lui Juventus și l-au chemat la probă. Nu speram eu așa mult. Aveam un mesaj de la Matteo Toniotti după o oră după ce a terminat proba, de vreo 12 minute: ‘Florine, nu trebuie să plece de aici. Rămâne aici. Te rog, nu-l mai du în altă parte, îl vrem’.

Și am văzut acel mesaj. Zic: Hopa, chiar a nimerit-o frati-miu. În februarie, ca să se mai acomodeze, l-au mai chemat la un trial, dar noi eram deja înțeleși că rămână acolo. Am fost și eu acolo”, a transmis Florin Manea, pentru fanatik.ro.