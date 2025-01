Decizie radicală luată de Manchester United! Englezii anunţă o adevărată revoluţie pe Old Trafford - Antena Sport

Decizie radicală luată de Manchester United! Englezii anunţă o adevărată revoluţie pe Old Trafford

Jucătorii lui Manchester United / Profimedia Manchester United pregăteşte schimbări uriaşe la echhipă. Formaţia de pe Old Trafford încearcă cu disperare să depăşească perioada nefastă pe care o traversează, iar „diavolii" speră ca remiza de pe Anfiel cu Liverpool să dea tonul unor rezultate pozitive. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Prestaţia cu Liverpool nu este suficientă însă, iar United a pregătit o măsură radicală, în condiţiile în care clubul a cheltuit sume uriaşe în ultimii ani, fără ca achiziţiile să confirme. Manchester United scoate toţi jucătorii la vânzare Potrivit thesun.co.uk, toţi jucătorii lui Manchester United sunt de vânzare în acest moment. Startul de sezon mult sub aşteptări sub comanda lui Erik ten Hag, care a cheltuit aproximativ 200 de milioane de lire sterline, i-a făcut pe şefii lui United să ia această decizie radicală. În plus, cei mai mulţi jucători nu sunt pe placul lui Ruben Amorim, deoarece nu se potrivesc sistemului 3-4-3 pe care portughezul vrea să îl implementeze pe Old Trafford. Printre jucătorii pentru care Manchester United aşteaptă oferte se numără şi Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho şi Kobbie Mainoo, jucători care în mandatul lui Erik ten Hag ar fi avut un statut privilegiat. Mai mult, Mainoo ar fi ţinta celor de la Chelsea. Formaţia de pe Stamford Bridge îl vrea şi pe Jadon Sancho.

Decizia luată de United are legătură şi cu fair-play-ul financiar. În urma investiţiilor din ultimii ani, clubul are mare nevoie de bani pentru a nu ajunge în postura de a fi sancţionat. Mainoo, Garnacho şi Rashfoord, jucători crescuţi pe Old Trafford, ar aduce un profit de 100%, lucru extrem de important pentru „diavoli”.

După 20 de etape, Manchester United este pe locul 13, cu 23 de puncte. În ultimele patru etape, echipa lui Ruben Amorim a înregistrat trei înfrângeri şi un rezultat de egalitate, pe Anfield.

Următorul meci pentru United va avea loc în Cupa Angliei, acolo unde o va întâlni pe Arsenal, pe Emirates. „Diavolii”, care au şapte meciuri programate în ianuarie, cel cu Liverpool inclus, vor încheia prima lună a anului pe Arena Naţională, atunci când o vor întâlni pe FCSB în ultima etapă din faza principală Europa League.

