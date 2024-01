Gică Popescu, verdict după transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham: "Nu au dat 30 de milioane ca să stea pe bancă!" - Antena Sport

Gică Popescu: „Nu au dat 30 de milioane ca să stea pe bancă!”

Dacă va face această trecere, de la ritmul campionatului englez la cel italian, va fi bine pentru el. Majoritatea fotbaliștilor clachează pentru că nu se adaptează la noua paradigmă. Pentru că fiecare competiție are particularitățile ei. Așa că ține de adaptabilitatea fiecăruia.

Nu știu cât de adevărată este oferta celor de la Bayern. Eu, dacă aș fi avut de ales între Tottenham și Bayern, aș fi ales echipa germană. Iarna aceasta s-au vehiculat atâtea destinații pentru Drăgușin, încât nu știi ce să mai crezi. Dar mă gândesc că dacă Bayern ar fi venit cu o ofertă, Radu ar fi mers acolo.

Nu cred că ar fi dat 30 de milioane de euro pe el ca să-l țină pe banca de rezerve. Indiferent care sunt prețurile în campionatul Angliei, unde suma de 30 de milioane este una relativ mică, 30 de milioane sunt, totuși, 30 de milioane”, a declarat Gică Popescu, conform iamsport.ro.

Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham

Radu Drăguşin a acceptat oferta lui Tottenham! Fabrizio Romano a făcut anunţul şi a dezvăluit faptul că fundaşul român a ales să semneze cu formaţia din Premier League, deşi era dorit şi de Bayern Munchen.

Conform lui Fabrizio Romano, Radu Drăguşin va deveni noul jucător al lui Tottenham. S-a ajuns la un acord cu oficialii londonezi în cele din urmă, iar Spurs va plăti 30 de milioane de euro în schimbul românului.

Englezii şi-au îmbunătăţit oferta peste noapte, după ce pe fir a intrat şi Bayern Munchen, echipă care de asemenea insista pentru semnătura românului. Tottenham va trimite şi un jucător sub formă de împrumut la Genoa, pe Djed Spence, pe lângă suma de transfer pe care o va plăti în schimbul românului.

„Radu Drăguşin, la Tottenham, here we go! S-a ajuns la un acord pentru 30 de milioane de euro, după o nouă ofertă făcută peste noapte.