Italienii, mesaj tranşant pentru Radu Drăguşin: "Transferul lui i-a făcut mai bine lui Genoa decât lui Tottenham!" - Antena Sport

Sfatul pe care i-l dă Gabi Tamaş lui Radu Drăguşin

Gabi Tamaş i-a dat un sfat lui Radu Drăguşin, după ce acesta a ajuns să joace titular la Tottenham. Fostul internaţional i-a recomandat actualului internaţional român să îşi îmbunătăţească viteza.

„Este un jucător talentat, foarte bine tactic, după părerea mea trebuie să mai muncească la viteză. Sau, dacă nu poate să îmbunătățească viteza, să abordeze altfel fotbalul”, a declarat Gabi Tamaș pentru prosport.ro.

„Cred că și-a dat și el seama după meciul Fulham, că m-am uitat, am văzut, este alt ritm de joc. Până te acomodezi, orice jucător nu poate de 100% din primul an, o spun pe propria răspundere, pentru că am fost acolo și am văzut ce se întâmplă, nu te împaci cu vremea, nu-ți place mâncarea, familiei nu-i place, prietenei, soției, copilului, sunt mai mulți factori.

Încet, încet trebuie să le depășești, să te acomodezi și să fii ca la tine acasă pentru a putea să dai tot. Adică îi mai trebuie un pic de acomodare, să vadă cum este fotbalul englez, pentru că este diferit de cel italian”, a mai declarat fostul fotbalist pentru sursa citată.