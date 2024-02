Jurgen Klopp a dat dovadă de fair-play după Arsenal - Liverpool 3-1: „Felicitări! Au arătat mai bine decât noi” - Antena Sport

Reclamă

„Felicitări lui Arsenal. Nu am fost suficient de buni astăzi. Aș fi vrut să se mențină rezultatul de egalitate mai mult timp. Am reușit la un moment dat să intrăm în joc, la 1-1.

Am crescut în joc, am avut momentele noastre în partea a doua, însă apoi am încasat un gol. Meciul de astăzi arată că băieții sunt și ei oameni. Astăzi am arătat că suntem oameni.

Arsenal a marcat și a arătat în multe momente mai bine decât noi. Trebuie să jucăm un fotbal mai bun, asta e clar. Nu sunt sigur că a fost de al doilea cartonaș galben (n.r. intrarea lui Konate), însă și în 11 oameni eram conduși și aveam doar un șut pe poartă”, a spus Jurgen Klopp, citat de BBC.

Fază rară în Arsenal – Liverpool 3-1

Arsenal s-a impus categoric în fața „cormoranilor” și a relansat lupta pentru titlul de campioană din Anglia. „Tunarii” au profitat și de o serie de erori a celor de la Liverpool.

În minutul 67 al meciului, Gabriel Martinelli a urmărit o minge la care Virgil van Djik nu părea că va avea probleme. Totuși, fundașul olandez a încercat să aibă un duel umăr la umăr cu brazilianul, în loc să respingă balonul.

În același timp, brazilianul Alisson a ieșit din poartă pentru a respinge balonul, dar nu a reușit să îl lovească. Astfel, Martinelli a ajuns cu mingea la picior și a înscris fără probleme în poarta goală. (VEZI AICI IMAGINI) De asemenea, Alisson a mai comis o eroare în minutul 90+2. Trossard a avut o cursă excepțională și a intrat în careu, dar se afla într-o poziție dificilă. Totuși, jucătorul celor de la Arsenal a decis să își încerce norocul și să șuteze, iar balonul a trecut direct printre picioarele portarului brazilian. După acest rezultat, Arsenal se află pe locul 2 în Premier League, cu 49 de puncte. De cealaltă parte, Liverpool este în continuare prima în clasament, cu 51 de puncte. De notat este faptul că ocupanta locului 3, Manchester City, are 2 meciuri în minus față de echipele de pe podium și 46 de puncte acumulate. Astfel, dacă „cetățenii” își vor câștiga ambele restanțe vor ajunge pe primul loc.

