Oleksandr Zinchenko, detalii incredibile despre Pep Guardiola. Ce a putut face în timpul unui antrenament - Antena Sport

Oleksandr Zinchenko a povestit în autobiografia sa despre relaţia pe care a avut-o la Manchester City cu Pep Guardiola. Ucraineanul a dezvăluit un episod petrecut la un antrenament al „cetăţenilor”.

Zinchenko i-a răspuns lui Guardiola, după ce fusese criticat de manager pentru o pasă greşită şi Pep nu a stat pe gânduri: a renunţat la sesiunea de antrenamente şi i-a trimis pe jucători la vestiare.

Oleksandr Zinchenko, detalii incredibile despre Pep Guardiola

„Am spus tare `Mister, e chiar prima mea pasă greşită` şi reacţia lui a fost incredibilă. `Aha, ok, îmi cer scuze, domnule Zinchenko, îmi cer scuze`, a spus Pep. `Ok, domnilor, vă mulţumesc, toată lumea înăuntru”. Şi am intrat în vestiar, antrenamentul a fost oprit, doar pentru că i-am răspuns.

Ştiam că am intrat în bucluc. În primul rând, nu am avut dreptate. Am înţeles asta imediat, dar ar fi fost prostesc dacă m-aş fi dus în biroul său să îmi cer scuze. Era cu o zi înainte de meci şi ştiam că nu-i stă mintea decât la meci. Dar mi-am cerut scuze după meci”, scrie Zinchenko, citat de The Guardian.

Guardiola l-a sunat pe Zinchenko după tripla lui Manchester City

Zinchenko a plecat la Arsenal în 2022, dar a dezvăluit un alt episod care spune multe despre felul în care lucrează Pep cu jucătorii. După tripla din 2023 a lui Manchester City, în noaptea când sărbătoreau succesul, ibericul l-a sunat pe fundaşul lateral cu 128 de meciuri şi două goluri pentru City.