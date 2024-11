Radu Drăguşin a făcut show şi la declaraţii, după Manchester City - Tottenham 0-4: "Cel mai bun meci din carieră, la echipe de club" - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost lăudat de toată lumea după ce a fost integralist în Manchester City – Tottenham 0-4, unul dintre cele mai dure eşecuri din cariera lui Pep Guardiola.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaţionalul român a făcut pereche cu Ben Davies, după accidentările titularilor Cristian Romero şi Micky van de Ven. Fundaşul cotat la 25 de milioane de euro recunoscut că a fost unul dintre meciurile carierei.

Radu Drăguşin: „Cel mai bun meci din carieră, la echipe de club”

„A fost unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun meci din cariera mea la o echipă de club. Alături de băieți am avut o prestație extraordinară. Am muncit în fiecare zi la antrenamente pentru ea, iar anul acesta cred că putem realiza ceva special. Sper să continuăm pe același drum.

Am vorbit mult despre ideea de familie, de a fi uniți în momentele grele. Am avut câteva meciuri pierdute, dar am discutat între noi și ne-am spus că trebuie să rămânem uniți. Am arătat că suntem mai mult decât colegi. A fost o prestație incredibilă aici, pe terenul lui City, unul dintre cele mai dificile meciuri pe care le poți avea.

Când ești în spate și îți vezi colegii marcând, ești cel mai fericit. Am fost cel mai fericit pentru cei care au marcat. Am înțeles că dacă rămânem uniți, dacă rămânem fideli principiilor noastre și dacă muncim din greu, putem atinge ceva foarte, foarte important în acest an”, a spus Drăguşin pentru site-ul oficial lui Tottenham.