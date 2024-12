Radu Drăguşin, bucurie fabuloasă după ce Tottenham a "demolat-o" într-o repriză pe Southampton. Cum a sărbătorit alături de Maddison - Antena Sport

Tuttomercatoweb susţine că gruparea Viola a cerut deja detalii despre situaţia fundaşului român cotat la 25 de milioane de euro. „O mutare concretă”, au notat italienii, care susţin însă că şansele unui transfer par reduse momentan.

Dar Fiorentina a ajuns pe o listă pe care se mai află şi Juventus şi Napoli, o listă a echipelor care îl doresc pe fundaşul român de 22 de ani ajuns la Spurs de la Genoa, pentru 25 de milioane de euro.

„Mă simt bine. Simt că încep să capăt ritm. Am început să am minute și sunt nerăbdător să joc. Cred că a decurs foarte bine primul an aici. Simt că am evoluat ca fotbalist și ca om. Sunt parte din această echipă minunată și pentru o perioadă am avut nevoie de adaptarea la campionat, însă acum mă simt foarte bine.

Cel mai frumos moment de la Tottenham? Când joci constant la o echipă, 3-4 meciuri la rând, momentele se schimbă de la un joc la altul. Cred că decizia în sine de a veni aici a fost unul dintre cele mai bune momente din cariera mea„, a spus Radu Drăguşin pentru site-ul oficial.