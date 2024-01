Florin Manea, noi detalii despre transferul istoric al lui Radu Drăguşin: "Puţini au avut ochi! Atunci a început saga!" - Antena Sport

Reclamă

„M-a sunat frati-miu Costin și zice: ‘E top!’. ’Top? Vorbești serios?’. ‘Florine, e top. Poți să-l duci oriunde’. ‘Juventus?’. ‘Unde vrei tu’. Atunci avea 15 ani și 11 luni. Juca la Regal Sport. I-am zis de Juventus, de la Chelsea și nu-mi venea să cred.

Bă, fii atent, te bat tare dacă mă faci de râs! Și-am sunat la Juventus. Am vorbit joi seara cu mama lui și i-am spus că mâine are invitație la Juventus. Nu-i venea să creadă: ‘Domnul Manea, păi eu aștept de la Parma de două săptămâni’. Zic: ‘Nu știu cu cine ați vorbit doamnă, dar mâine dimineață de pe adresa clubului vine o invitație’.

A venit invitația pentru probă. Cei de la Regal au răspuns: ‘Da, mulțumim pentru invitație, dar nu mai vorbiți cu Florin Manea că pe noi ne reprezintă x’. Și ăia au spus: ‘Domne, copilul nu are contract cu voi, poate fi luat la grilă de formare. Stabilită de FIFA, 90.000 de euro. Noi trebuie să vorbim în primul rând cu cine are contract cu jucătorul. Dacă era sub contract cu voi, vă contactam pe voi în primul rând’.

I-am trimis contractul lui Juventus și l-au chemat la probă. Nu speram eu așa mult. Aveam un mesaj de la Matteo Toniotti după o oră după ce a terminat proba, de vreo 12 minute: ‘Florine, nu trebuie să plece de aici. Rămâne aici. Te rog, nu-l mai du în altă parte, îl vrem’.

Și am văzut acel mesaj. Zic: Hopa, chiar a nimerit-o frati-miu. În februarie, ca să se mai acomodeze, l-au mai chemat la un trial, dar noi eram deja înțeleși că rămână acolo. Am fost și eu acolo”, a transmis Florin Manea, pentru fanatik.ro.

„Trei ani la rând a fost cel mai bun junior de la academia lui Juventus!” De asemenea, Manea a dezvăluit şi cum a reacţionat Radu Drăguşin, în momentul în care a fost transferat de Juventus. Acesta a rămas cu picioarele pe pământ şi i-a transmis impresarului său că trebuie să muncească enorm pentru a se menţine în lotul primei echipe a torinezilor. „Deci chiar foarte puțini oameni au avut ochi pentru Radu Drăgușin. Meritul lui frati-miu că l-a văzut. Și de atunci a început saga. Mă uitam la el și de atunci mi-am dat seama că va ajunge mare. Nu râdea! ‘Radu, râzi și tu puțin că te-a luat Juventus’. ‘Florine, ăștia în fiecare an aduc cei mai buni jucători din lume. Eu în primul rând ca să fiu fericit trebuie să rămân aici an de an la echipa mare. Da, e frumos că m-au luat, dar eu trebuie să rămân’. Și i-am zis: ‘Cu mentalitatea asta n-ai cum să nu ajungi fotbalist’. Zâmbea așa, dar…’Trebuie să mă concentrez că am treabă multă aici’. A fost luat ca a treia opțiune. Era pe post titularul echipei naționale a Italiei și mai era unul. Trei ani la rând a câștigat titlul de cel mai bun junior din toată academia lui Juventus. Eu i-am spus că dacă vrea să ajungă acolo unde și-a propus faptul că a câștigat e un lucru normal”, a mai spus Florin Manea, conform aceleiaşi surse citate mai sus.

