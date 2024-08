"Cea mai bună achiziție!" Presa din Italia, val de laude pentru Răzvan Marin! Mesaj superb despre golgheterul României de la EURO - Antena Sport

Răzvan Marin a marcat două goluri pentru România la EURO 2024. Marin a marcat cu Ucraina şi cu Slovacia, cele două meciuri pe care naţionala lui Edi Iordănescu nu le-a pierdut.

“Drumul nostru la EURO 2024 se opreşte aici, însă povestea noastră continuă! Vă mulţumim din inimă pentru susţinerea necondiţionată şi pentru energia pe care ne-aţi oferit-o la fiecare meci. Am luptat cu toată forţa, am dat tot ce am avut mai bun şi am simţit în fiecare moment sprijinul vostru necondiţionat.

Împreună am trăit momente de neuitat şi am demonstrat că suntem o echipă unită, pe teren şi în tribune, ca suntem o familie. Vom continua să muncim din greu şi să învăţăm din fiecare experienţă, pentru a reveni mai puternici.

Mulţumim pentru tot şi rămâneţi alături de noi în această călătorie! Hai ROMANIA!”, a transmis Răzvan Marin pe reţelele de socializare.