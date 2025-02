Florin Răducioiu a dat verdictul după ce Chivu a ajuns la Parma: "Îl ajută mult asta!" Antrenorul de la care trebuie să se inspire - Antena Sport

Florin Răducioiu a dat verdictul după ce Cristi Chivu a semnat cu Parma. Fostul mare atacant al naţionalei României a spus că un avantaj pentru Chivu este că îi are la echipă pe Dennis Man şi Valentin Mihăilă.

Deşi este la prima experienţă ca antrenor principal, Răducioiu crede că Chivu are un alt avantaj că a lucrat de-a lungul carierei cu antrenori imenşi. Răducioiu a pronunţat numele lui Jose Mourinho, alături de care Chivu a câştigat UEFA Champions League în 2010.

Florin Răducioiu a dat verdictul după ce Chivu a ajuns la Parma

„Mi se pare fantastic, mă bucur enorm. Am doar cuvinte de laudă şi mă bucur enorm pentru Cristi, iată după 7 ani pe banca de rezerve a lui Inter, la echipa de tineret, iată să ai această răbdare. Mă întrebam când va fi momentul să antreneze o echipă de seniori. Începe această aventură nu foarte simplu, are obiectivul de a salva echipa, la salvetza, cum zic ei. Cristi, după mai mult de 20 şi ceva de ani, vreau doar să-i urez foarte mult succes, să fie inspirat, să nu fie copleşit de momentele dificile pentru că vor fi. Entuziasm, această dorinţă de a se afirma, dar are şi un mare handicap, că nu are experienţă, atunci când vor fi momentele dificile sper să nu fie copleşit şi să fie inspirat.

Are doi români acolo. Îl ajută foarte mult, este şi un jucător francez acolo foarte bun, un atacant foarte bun. Rămâne de văzut care va fi impactul lui Cristi asupra acestei echipe foarte tinere. Trebuie să se lupte până la sfârşitul campionatului pentru a se salva. Trebuie să lucreze foarte mult din punct de vedere al psihicului jucătorilor, să înţeleagă care sunt problemele fiecărui jucător în parte şi echipa colectivă. A avut un mare antrenor Mourinho, cred că multe lucruri le-a învăţat de la el şi acum trebuie să le transmită propriilor jucători. Nu va fi simplu, dar repet, eu n-am decât să-i zic lui Cristi, cum zic italienii, in bocca lupo.

Ca antrenor are de demonstrat, este momentul să demonstreze că intră în fotbalul mare, antrenează în fotbalul mare. Este o ocazie fantastică pentru el, pentru a reuşi să salveze această echipă„, a spus Florin Răducioiu în exclusivitate pentru AntenaSport.