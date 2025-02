Florinel Coman l-a cucerit pe antrenorul lui Cagliari! Ce l-a impresionat pe Davide Nicola: "O să fiu sincer..." - Antena Sport

Florinel Coman, la sosirea la Cagliari/ Twitter Florinel Coman l-a cucerit pe antrenorul lui Cagliari, după primele antrenamente efectuate la formaţia din Serie A. Davide Nicolae a oferit noi declaraţii despre internaţionalul român. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Florinel Coman a fost cedat de la Al Gharafa, sub formă de împrumut, la Cagliari. Internaţionalul român va putea debuta la noua echipă duminică, atunci când formaţia din Sardinia primeşte vizita echipei românilor Dennis Man şi Valentin Mihăilă, Parma. Florinel Coman l-a cucerit pe antrenorul lui Cagliari Davide Nicola nu s-a ferit să recunoască faptul că nu-l ştia pe Florinel Coman, înainte ca românul să ajungă sub comanda sa la Cagliari. Tehnicianul sarzilor l-a urmărit pe Youtube pe „Mbappe” şi a rămas impresionant. Davide Nicola a remarcat faptul că Florinel Coman se descurcă excelent cu ambele picioare şi face faţă cu brio în duelurile unu contra unu. „Nu îl cunosc pe Coman, dar abia aștept să o fac. O să fiu sincer, m-am uitat doar pe Youtube, dar pare că își folosește bine ambele picioare și e bun în situații de unu la unu”, a declarat Davide Nicola, în presa din Italia. Reclamă

Cagliari îi va plăti lui Florinel Coman jumătate din salariul său. Până în vară, sarzii îi vor achita suma de 420.000 de euro, iar încă 420.000 de euro va primi internaţionalul român de la Al Gharafa, echipă cu care se află sub contract. „Mbappe” are un salariu anual de două milioane de euro, la formaţia din Qatar.

Cum l-a descris Edi Iordănescu pe Florinel Coman, în presa din Italia

Edi Iordănescu a oferit un interviu în presa din Italia şi a vorbit despre Florinel Coman. Fostul selecţioner l-a lăudat pe „Mbappe”, care a fost împrumutat de Cagliari de la Al Gharafa, până în vară.

„Coman e un jucător cu fler şi talent. Are abilitatea de a face diferenţa în fiecare meci, datorită personalităţii şi ambiţiei sale de a-şi demonstra calităţile pe teren. Cred că poate face o treabă bună la Cagliari, dar trebuie să fie înţeles ca jucător. De asta are nevoie de suportul potrivit din partea tuturor. Va avea nevoie de timp pentru a se adapta în Italia şi în fotbalul italian, în special după experienţa din Qatar. Serie A are un cu totul alt nivel în ceea ce priveşte tactica, intensitatea şi timpul de joc.

