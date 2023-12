Giorgio Chiellini, cuvinte uriaşe despre Radu Drăguşin. Anunţ despre o posibilă revenire a românului la Juventus - Antena Sport

Reclamă

Giorgio Chiellini a remarcat calităţile care l-au transformat pe Drăguşin în unul dintre cei mai râvniţi tineri jucători din Europa. Anunţă chiar că românul ar putea reveni la Juventus.

„Radu Drăguşin a crescut la echipa Primavera şi la U23. Poate reveni mai târziu (n.r. la Juventus), are 21 de ani. Este înalt, extrem de puternic şi rapid. Dacă se dăruieşte şi continuă să îşi dorească să devină mai bun, este atât de puternic încât nu are cum să nu joace la cel mai înalt nivel„, a declarat Chiellini despre fundaşul român, potrivit juventusnews24.com.

Nouă titluri a câştigat Chiellini în tricoul lui Juventus. Cu 117 selecţii la naţionala Italiei, fostul campion european tocmai s-a retras la 39 de ani.

„M-am retras, cu siguranţă nu mai revin. M-am gândit mult şi am aşteptat până în ultimul moment, am tras aer în piept şi am vorbit cu familia mea. Le-am spus: ‘Gata, acum este momentul ideal’. Eu îmi doresc să devin antrenor, dar nu sunt încă pregătit„, a precizat fostul fundaş al lui Juventus.

Agentul lui Radu Drăguşin anunţase, în momentul în care Drăguşin a fost vândut de Juventus, că fundaşul român continuă să primească sfaturi de la Chiellini.

”Sunt dezamăgit că Juventus l-a vândut pe Drăgușin, dar se întâmplă. Nu am nicio îndoială în legătură cu calitățile sale. A fost norocos să împartă vestiarul cu Buffon, Ronaldo sau Chiellini, care continuă să îi dea sfaturi și acum”, spunea Florin Manea în presa din Italia. Radu Drăguşin a dat cărţile pe faţă despre un viitor transfer Radu Drăguşin a dat cărţile pe faţă despre un viitor transfer de la Genoa! Fundaşul naţionalei, curtat cu insistenţă de Tottenham, a declarat că o plecare de la formaţia din Serie A nu este principalul lucru la care se gândeşte. Impresarul lui Radu Drăguşin, Florin Manea, a dezvăluit că fundaşul este pe lista celor de la Tottenham. Spurs e gata să ofere nu mai puţin de 30 de milioane de euro în schimbul semnăturii internaţionalului român. „(N.r. Tu cum vezi lucrurile astea) Le văd ca pe o motivaţie pentru mine, înseamnă că ceea ce fac, fac bine. Pentru mine nu este principalul lucru la care mă gândesc, sunt doar zvonuri. (N.r. Care este dorinţa ta de final de an) În primul rând, să fiu sănătos, să mă duc cât mai departe în cariera mea”, a declarat Radu Drăguşin, într-un interviu pentru AntenaSport. Radu Drăguşin este cotat la suma de zece milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Fundaşul român în vârstă de 21 de ani este titular indiscutabil la Genoa, bifând 18 meciuri pentru „grifoni” în acest sezon, reuşind să marcheze un gol şi să ofere un assist. Reclamă