Italienii, anunţ despre Valentin Mihăilă. Ce se întâmplă cu jucătorul lui Cristi Chivu, absent de la Parma de o lună - Antena Sport

După această înfrângere, contra celor de la Udinese, Parma rămâne pe locul 17, ultimul care asigură menținerea în Serie A. Noua echipă antrenată de către Cristi Chivu are 23 de puncte, două peste Empoli, echipa de pe primul loc retrogradabil. Aceştia au însă un meci mai puțin disputat. Etapa viitoare, Parma are meci pe teren propriu cu Torino. Partida are loc pe data de 8 martie, de la ora 16:00.